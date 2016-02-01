Факты хищения денег и поборы выявили прокуроры в школах Актау

Сотрудники прокуратуры Актау обнаружили нарушения, связанные с хищением бюджетных средств и поборами с родителей, в ряде школ города, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на региональный портал "Лада"
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Все факты были выявлены в 2015 году.
"Выявлены факты хищения бюджетных средств путем незаконной переплаты заработной платы в пяти школах Актау на сумму около 82 миллионов тенге. По данному факту возбуждено пять уголовных дел с направлением в суд, осуждены пять человек, с реальным возмещением в бюджет государства более 14 миллионов тенге", – сообщили в прокуратуре Актау.
Поборы с родителей учащихся были пресечены в школе №6.
"По семь тысяч тенге с ребенка незаконно взимали в средней школе №6. Мобильной группой защиты прав несовершеннолетних данная порочная практика прекращена, – рассказали в надзорном органе. – Также по фактам отсутствия ювенальных инспекторов на рабочих местах в школах и отсутствия профилактической работы с несовершеннолетними по пресечению фактов суицида к дисциплинарной ответственности по итогам 2015 года привлечены 42 сотрудника полиции, пресечена практика незаконного освобождения 174 школьников от уроков для прохождения медицинского осмотра".
Помимо этого, в сфере образования выявлены и другие нарушения. В частности, теперь уже бывших сотрудников городского отдела образования уличили в злоупотреблении должностными полномочиями.
Чиновники, как сообщили в прокуратуре, незаконно перечисляли более 10 млн тенге. По данному факту ведется расследование в рамках части 1 статьи 361 УК РК.
"По борьбе с коррупцией проведено семь проверок, по результатам которых возбуждено два коррупционных дела, одно из них направлено в суд, и по нему осуждено одно лицо, одно уголовное дело находится на стадии расследования", – уточнили прокуроры.
В 2015 году отменено два конкурса государственных закупок на сумму 361 млн тенге, а также по актам прокурорского реагирования реально возмещен в доход государства 661 млн тенге и предотвращено неэффективное использование 618 млн тенге.