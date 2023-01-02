Факты многомиллионного хищения денег при ремонте дорог выявлены в Актобе

Скандалы
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Компания "КТП" получала госзаказы на ремонт и реконструкцию дорог в Актобе и районах.

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых экс-руководители компании по ремонту дорог в Актобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон

У актюбинской компании "КТП", которая известна тем, что строила и ремонтировала большинство бракованных дорог Актобе, были большие долги и арестованы счета, что затрудняло работу предприятия.

Поэтому там решили создать новую компанию, "АвтолайнАктобе", через нее "КТП" выводила деньги или получала расчет за строительство дорог. 

По версии следствия, исполнительный директор "КТП" и финансовый директор задумали обворовывать собственное предприятие. Они перечисляли деньги со счета "АвтолайнАктобе" на счета восьми ИП, якобы рассчитывались с ними за услуги по реконструкции автодороги "Южный обход", трассы республиканского значения и дороги в сторону АЗФ. 

Но услуги эти на самом деле выполняли либо другие контрагенты, либо сами работники "КТП". Также по данным следствия, пропали 24 миллиона тенге, вырученные за продажу 6 единиц дорожной техники, которая принадлежала "КТП". 

Общий ущерб компании от действий двух директоров составил 850 миллионов тенге.

На скамье подсудимых вместе с директорами еще двое мужчин и одна женщина, их обвиняют в пособничестве в совершении преступления. По версии следствия, они помогали похищать деньги директорам посредством ИП. Потерпевшим по делу проходит руководитель ТОО "КТП". 

В итоге управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог расторгло договор с КТП. После этого управление подало в суд иск о признании компании недобросовестным участником госзакупок. Однако суд в удовлетворении этих требований отказал из-за того, что чиновники при подаче иска пропустили положенный срок.

Это не первый скандал в стенах "КТП". Год назад к 6 годам лишения свободы приговорили бывшего генерального директора компании Яна Вишенина. Его обвиняли в хищении 94 миллионов тенге при капремонте дороги.

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