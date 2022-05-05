Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана

Почти три десятка фактов незаконного недропользования зарегистрировано с начала года на юге республики.

Проверки, проведенные на 40 месторождениях, выявили 27 нарушений. Собранные материалы направлены в департамент экологии для принятия решений в отношении недобросовестных недропользователей.

Так, за невыполнение обязательств при эксплуатации карьеров, расположенных в водоохранной зоне, прекращено действие 17 договоров, отозвана одна лицензия. В числе нарушителей значатся недропользователи Сайрамского, Сарыагашского, Ордабасинского, Толебийского, Сузакского, районов Сауран и Байдибек, Арыси.

Аким области Умирзак Шукеев поручил акимам районов и городов, где выявляют незаконных пользователей карьеров, усилить работу специальной комиссии и тесней взаимодействовать с правоохранительными органами. Совместными усилиями представителей прокуратуры, полиции, других ведомств необходимо обеспечить мониторинг рек и территорий, на которых расположены карьеры. По информации и. о. начальника областного управления инвестиций и экспорта Каната Шонбасова, в одном из самых проблемных – Сайрамском районе – областной инспекцией транспортного конт­роля выставлен блокпост, действующий в режиме 24⁄7. Совместно с инспекцией отслеживается ход монтажа весового оборудования на месторождениях.