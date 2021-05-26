Факты продажи наркосодержащих препаратов без рецепта выявили в аптеках Шымкента

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Два факта отпуска наркосодержащих лекарств без рецепта выявили полицейские в аптеках Шымкента, сообщает Kazpravda.kz.
Это результат проведения сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкент оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек".
"Основной целью мероприятия является выявление фактов безрецептурного отпуска лекарств, содержащих наркотические средства, блокирование незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров, выявление и пресечение фактов контрабандного ввоза и вывоза наркотиков, а также выпуска в незаконный оборот подконтрольных веществ. Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по недопущению незаконного оборота лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в химико-фармацевтических субъектах, аптеках и медицинских учреждениях, также по выявлению лиц, занимающихся частной медицинской практикой и индивидуальной фармацевтической работой без специального разрешения", - пояснил оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП г. Шымкента майор полиции Жанболат Жанатбекулы.
Уже в первый день проведения ОПМ "Дәрмек" было выявлено 2 факта отпуска лекарств без рецепта в аптеках города и 1 факт незаконного обращения с наркотическими средствами. По выявленным фактам сотрудниками полиции собраны материалы и направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Шымкент для принятия в отношении нарушителей административных мер по части 1 статьи 426 КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
"Согласно части 1 статьи 426 КоАП РК, нарушение правил регистрации и перерегистрации, производства, изготовления и контроля качества, испытания (исследования), ввоза, закупки, транспортировки, хранения, маркировки, реализации, в том числе превышение установленных предельных цен на лекарственные средства, а также применения (использования), обеспечения, уничтожения, рекламы лекарственных средств, медицинских изделий, если оно не повлекло причинения вреда здоровью человека, влечет штраф на физических лиц в размере семидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере ста тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей", - уточнил Жанболат Жанатбекулы.