Здесь, в Восточном Казахстане, благодаря поддержке государства он не только открыл собственное дело, приобщил к фамильному ремеслу детей, но и создал рабочие места для других этнических казахов-репатриантов. В его светлой и просторной мастерской с порога в глаза бросается обувь. Добротная, нарядная, из чистой кожи, она не нуждается в рекламе.

По словам Насипхана, практически каждый день люди обращаются к обувщику с просьбой сшить им качественную пару, будь-то сапоги, ботинки или туфли. Большим спросом пользуются и мужские бельдиктер (ремни), а еще национальная обувь.

Индивидуальные заказы поступают не только от жителей Меновновского сельского округа, где в поселке Шыгыс поселилась несколько лет назад семья Насипхана Ахмета, но и от устькаменогорцев, семейчан. Недавно, к примеру, мастер и его старший сын Орлеу изготовили крупную партию для казахской труппы областного драматического театра. Это сапожки, наподобие тех, что носили наши предки в начале прошлого века, нарядные мужские и женские пояса в национальном стиле.

У 54-летнего Насипхана трое детей – два сына и дочь. Младший Самгау, самый способный в постижении тонкостей обувного дела, два года назад уехал в Астану, где открыл собственный цех. Вслед за братом отправилась в столицу и единственная дочь Жазира, у которой, по словам отца, тоже золотые руки.

– На то они и дети, чтобы со временем стать во всем лучше своих родителей, – рассуждает мастер. – Самгау, несмотря на молодость, целеустремленный и трудолюбивый, хорошо разбирается в модных тенденциях, шьет обувь по итальянским каталогам.

В настоящее время у потомственного ремесленника в подмастерьях ходят старший сын и еще два помощника из таких же, как и он сам, этнических казахов-репатриантов. Супруга раньше тоже имела отношение к семейному бизнесу, но с некоторых пор занята ведением домашнего хозяйства и воспитанием внуков.

– Меня отец учил: сапожник должен быть хорошим художником, чтобы правильно сделать выкройку, – рассказывает Насипхан. – Процесс создания обуви сложен, помимо определенных знаний, он требует большого опыта. На фабрике, где все поставлено на поток, в этом процессе участвует много людей. Другое дело – индивидуальный пошив...

Насипхан Ахмет с первого взгляда может определить качество продаваемой в магазинах обуви и с точностью сказать, как долго она будет носиться.

Высокий спрос на изделия обувщика из поселка Шыгыс подкрепляется не только их отличным качеством, но и доступной ценой. Например, кожаный мужской ремень, внешне ничем не отличающийся от аналогичного изделия, выставленного в бутиках, где торгуют брендом «Армани», стоит 2 тыс. тенге.

На самом видном месте в обувной мастерской прикреплена табличка с логотипом «Дорожная карта занятости-2020». В рамках государственной программы Насипхан несколько лет назад получил двухмиллионный кредит и закупил необходимые станки и материалы.

Обувных дел мастер считает, что государство создало все необходимые условия для хорошего старта семейного бизнеса. Самое время подумать о расширении дела, благо, что младший сын Самгау не устает подкидывать отцу из столицы креативные идеи и проекты.