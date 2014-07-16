Фанат из Бишкека повесился после проигрыша Аргентины на ЧМ-2014 по футболу

Об этом сообщает knews.kg со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел накануне в жилом массиве "Кок-Жар", где спустя сутки после финального матча мирового первенства по футболу было найдено тело молодого человека. По предварительной информации, парень был завсегдатаем букмекерских контор. Перед финалом ЧМ-2014 он продал машину и поставил все деньги на сборную Аргентины. В ГУВД предполагают, что причиной суицида молодого человека стал именно проигрыш.

Отметим, это не единичный случай смерти, связанный с играми ЧМ-2014. После первого полуфинала, в котором Германия обыграла Бразилию с разгромным счетом 7:1, с собой покончила юная фанатка пентакампеонов из Непала. Ранее в Китае студент, чье имя не называется, выбросился из окна 7 этажа университетского кампуса после того, как проиграл более 3 тыс. долларов на футбольных ставках. А еще 2 футбольных болельщика из Китая скончались из-за недосыпа - у 1 из них сердце отказало по пути на работу, а 2 умер перед телевизором.