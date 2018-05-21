Фанаты подожгли автобус с футболистами во время празднования чемпионства

В мире
Фото: Darko Vojinovic/ AP Photo
Фанаты сербской "Црвены Звезды" подожгли автобус с футболистами во время празднования победы в чемпионате страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Moja Crvena zvezda, пишет Lenta.ru.



Во время чемпионского парада болельщики клуба использовали пиротехнику, и одна из петард попала в автобус. В результате этого он загорелся, однако никто из футболистов не пострадал – все они успели выйти. Игроки продолжили свой путь в центр Белграда пешком.

"Црвена Звезда" стала чемпионом в 28-й раз в истории. В 37-м туре первенства команда разгромила "Вождовац" со счетом 5:1 и обеспечила себе золотые медали.

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