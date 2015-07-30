Фанаты "Звездных войн" поучаствуют в создании кроссовок от Adidas

Компания Adidas запустила в своем онлайн-конструкторе обуви функцию, позволяющую создать кроссовки по сюжету киноэпопеи "Звездные войны", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru
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Как сообщает Mashable, покупатель может выбрать подходящую модель тематических кроссовок, а также самостоятельно добавить элементы декора, связанные с киносагой.
Стоимость такой пары кроссовок варьируется от 110 до 120 долларов.
В 2009 году компания уже выпускала коллекцию, посвященную "Звездным войнам", которая пользовалась большой популярностью.
Отметим, что в начале мая американская компания UGG выпустила коллекцию обуви Star Wars X Ugg, посвященную "Звездным войнам". Коллекция включает восемь моделей (две женские, три мужские, две детские и одну для младенцев). Стоимость пары обуви составляет от 100 до 225 долларов.
Ближайший фильм из вселенной "Звездных войн" – "Эпизод 7. Пробуждение силы" – выйдет в прокат 18 декабря 2015 года. Премьера восьмого эпизода намечена на 26 мая 2017.