​Фантастический толчок и блестящий финишний рывок

В Дмитрия Баландина мы верили, но слишком серьезны были его соперники! Ведь еще накануне в полуфинале он сенсационно то шел первым (ему надо было преодолеть несколько тяжелейших кругов), то в конце пришел в своей группе четвертым, а по общим результатам был и вовсе восьмым.

Вы не видели его искренние слезы в предыдущем финальном заплыве на 100 м брассом. Там он был всего лишь крайним из лучших, заняв восьмое место из восьми, хотя в эту стадию не пробились многие великие атлеты. Это не была его коронная дистанция, но он так сильно был расстроен, что окружаю­щие его соотечественники не могли найти слов утешения...

И вот его «коронка» – 200 м брассом. Вокруг практически одни опытные монстры, а он восьмой по результату. Даже мы, находящиеся в Рио, мечтали хотя бы о «бронзе», но наш батыр превзошел всех!

Хорошо помню Дмитрия Баландина еще по Азиаде-2014, где он впервые блеснул. Никто о нем тогда ничего не знал, а он взял сразу три «золота» и стал одной из самых популярных личностей в Корее, где проходили соревнования. И вот теперь Олимпиада – главные старты четырехлетия планеты, где навсегда можно вписать свое имя в летопись человечества. И Дима его вписал! Вписал блестяще, обойдя великолепных спортсменов – американца Джоша Прено и россия­нина Антона Чупкова.

Как он сетовал на свою неотточенную технику плавания накануне и как безошибочно ее использовал в финале! Его заплыв был верхом совершенства (который даже, думается, просмотрит сам Майкл Фелпс, ставший ранее невероят­нейшим, самым титулованным человеком на планете – 21-кратным олимпийским чемпионом), и вот наш земляк, которому всего 21 год, становится первым в истории независимого Казахстана олимпийским чемпионом в плавании.

А как боролся в этот день за звание чемпиона Игр 22-летний тяжелоатлет Нижат Рахимов. Он уроженец братского Азербайджана, но обрел звездный статус в Казахстане. Упорным трудом доказал свое право быть равным среди равных. Именно на нашей земле он стал вначале чемпионом мира, а теперь – и Олимпийских игр. А ведь какая была неимоверная интрига...

С самого начала борьбу за главные медали Игр Нижат должен был вести лишь с чемпионом Олимпийских игр 2012 года китайцем Люй Сяоцзюнем. Но уже в первом упражнении в борьбу вмешался доселе неизвестный, по крайней мере нам, армянский спорт­смен Андраник Карапетян.

В рывке казахстанец, выступающий в весовой категории до 77 кг, в лучшей попытке смог поднять лишь 165 кг. В это же время китаец, установив олимпийский рекорд, толк­нул на 12 кг больше, а представитель Армении – больше на целых 9 кг. Все присутствующие в зале подумали, что борьба за «золото» уже прекращена. С Андраником побороться за «серебро» еще можно было, так как все знали о том, что он не силен в толчке.

И именно второе упражнение принесло главную сенсацию. Армянский тяжелоатлет, видимо, пребывал в эйфории. А его тренерский штаб настолько хотел завоевать 2-е место, что забыл о физических возможнос­тях своего атлета. И очень скоро, к сожалению, настала расплата. Андраник, заказав неподъемный для себя вес, в конце концов просто сломал руку на помосте. Жуткий треск кости и истошный вопль от боли шокировали весь зал...

В это время на 3-е место закономерно вышел египтянин Мохаммед Махмуд, который тоже надеялся побороться за «сереб­ро» с казахстанцем, но вовремя одумался и довольствовался «бронзой». Теперь все решалось в противостоянии представителей Казахстана и Китая.

Спортсмен из Поднебесной, скорее всего, настолько уверовал в свою победу, что в первой попытке заказал вес менее 200 кг, обозначивший вероятное чемпионство, и взял его. Рахимов же в первой попытке взял 202 кг. Китаец просто повторил попытку казахстанца и закончил свое выступление, при этом искренне радовался, посчитав себя непобедимым. Но иного мнения оказался Нижат...

У него была всего лишь вторая попытка, но он заказал сразу невероятные 214 кг (!). То есть на 12 больше, чем в первой попытке, и в сумме столько же, сколько за два упражнения взял Люй Сяоцзюнь (наш спортсмен был легче своего соперника и потому мог рассчитывать на общую победу). Большая часть зала, кроме казахстанцев, конечно же, не поверила, что такое возможно, но ради интереса осталась на местах. И вот тут Нижат показал, что такое есть сила духа...

Он не стал растягивать свои усилия на две оставшиеся попытки и сразу поднял эти небывалые 214 кг, установив мировой и олимпийский рекорды! В эти мгновения, как он признался чуть позже, у него перед глазами мелькали лишь воспоминания о всех годах тренировок, о боли, о тяжести, о лишениях. Все эмоции и энергию вложил в толчок.

Возможно, кто-то и не поверит, но казахстанские журна­лис­ты вымотаны в эти мгновения были не меньше, чем наш замечательный спортсмен. Кстати, именно перед состязаниями Нижат первым подошел к представителям наших СМИ и попросил, чтобы зал не поднимал шума во время его выступления. И потом весь павильон, когда Рахимов выходил на помост, дружно друг другу «шикал» – воцарялась тишина, а потом уже был взрыв эмоций. Все переживали за казахстанца: сможет ли он оты­грать такой гигантский разрыв в весе? И наш Нижат отыграл!

Вы бы видели китайца, который уже радовался, как ему казалось, победе, а потом – разочарование. когда он понял, что проиграл...

А Рахимов даже станцевал лезгинку, но когда вышел на награждение, не сдержал слез... Под наш гимн и флаг капли из глаз стекали по его лицу, и было видно – он счастлив! Потом во время интервью очень просил поблагодарить за поддержку: страну, которая дала ему возможность стать олимпийским чемпионом, весь народ Казахстана, который за него болел, жителей Атырауской области, за которую он выступает, тренеров, вложивших в него душу, отца и Всевышнего за все достижения на Земле.

Не остался в стороне и наш главный тренер Алексей Ни, который первым подошел к журналистам и крикнул: «Я ж обещал вам «золото» и «серебро» сегодня», а потом обошел всех судей и помощников в зале, лично пожал каждому руку и отправился к нашим болельщикам. Это был и его день триумфа. А ведь всего часом ранее он был весьма сердит на нашу серебряную медалистку Жазиру Жаппаркул. за то, что та не взяла «золото».

Алексей Геннадьевич был уверен, что она станет чемпионкой. Но мы-то знаем, какой он максималист, и потому не огорчались, а радовались «сереб­ру» первой девушки-казашки, которая стала призером главных стартов четырехлетия планеты.

Казахстанская штангистка завоевала «серебро» Олимпиады в Рио в весовой категории до 69 кг, набрав в сумме двух упражнений 259 кг, уступила только китаянке Сян Яньмэй, поднявшей 261 кг.

В рывке Жаппаркул стартовала со 111 кг и удачно выполнила попытку. Затем взяла 115 кг, а вот 117 ей не дались. Лидером в первом упражнении стала Яньмэй, поднявшая 116 кг. Причем она также не смогла использовать третью попытку, где у нее был заявлен вес 118 кг. Третьей стала египтянка Сара Ахмед, покорившая 112 кг.

В толчке 22-летняя казахстанка начала со 140 кг, но не смогла поднять этот вес с первой попытки. В итоге Жаппаркул пришлось снова идти на него, и на этот раз успешно. А китаянка, кстати, чемпионка мира 2015 года, сразу же взяла 142 кг. В финальной попытке казахстанская спортсменка подняла 144, а Яньмэй – 145, обеспечив себе «золото» Олимпиады. В своей последней попытке уже в ранге олимпийской чемпионки китаянка попыталась взять 147 кг, но и ее силы оказались не беспредельны. Третьей во втором упражнении стала Ахмед – 143 кг, в итоге выигравшая «бронзу» с суммой 255.

Даже не знаем, следует ли сетовать в этом случае, как Алексей Геннадьевич. Жазира пообещала, что уже из Токио она не вернется без главной награды. А пока она была очень счастлива, и ее настроение передавалось и нам, журналистам. Кстати, один из наших коллег на радостях дал ей свой телефон, ведь пока идут состязания, тренеры отбирают все средства связи. И мы потом все вместе слушали, как она общается со своими родными, благодарит их за то, что они всегда верили в нее и позволили добиться такой победы.

Мы все здесь, кто находится в Рио, верим вместе со всеми жителями Казахстана, что это не последний успех казахстанцев в далекой Бразилии. И потому, без сомнения, ждем очередных успехов.

Для нас прошедший день был поистине «молодежным» – на пьедестал всходили наши еще совсем молодые спортсмены. Но теперь они еще чемпионы и призеры Олимпийских игр!

