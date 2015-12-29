​Фантазии на полотнах

Жанетта Наурузова в 1986 году окончила Алматинское художественное училище. Живет в Аксу, работает в лицее. Ее работы выставлялись в галереях Arteast и «Улар» (Алматы), она была участницей проекта «Музей имени семьи Невзоровых открывает свои двери человеку труда», победила в региональном арт-проекте «Искусство независимости» в 2011 году. Произведения Ж. Наурузовой находятся в частных коллекциях Казахстана, России, Германии, Израиля.

Когда-то Жанетта организовала клуб по интересам, и сразу же в него потянулись желающие заняться живописью, раскрыть свои творческие способности. И вот студийцы решили, что пора организовать собственную выставку. Участницы вернисажа «Новогодние фантазии» – женщины, художники-любители разных возрастов и профессий. Всех их объединяет любовь к искусству, желание научиться писать настоящие картины и радовать своим творчеством окружающих.