​Фантазии на тему Марса

Надо сказать, что изучением этой загадочной планеты активно занимались и в Алматы. Более того, в середине прошлого столетия эпицентр вопроса о жизни на Марсе находился в Казахстане. Началось все с далеких 20-х годов, когда советский астроном Гавриил Адрианович Тихов в Пулковской обсерватории под Ленинградом начал вести визуальные и фотографические наблюдения Марса. Материалы наблюдений он привез с собой осенью 1941 года в Алма-Ату. Дело в том, что 21 сентября того года должно было произойти крайне редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение, полоса которого проходила через город.

Но началась война. Тем не менее даже в то архисложное для страны время были сохранены многие академические программы. В том числе и программа, связанная с солнечным затмением, – правительство профинансировало направляющуюся сюда группу ученых. Некоторые из них, в том числе Гавриил Тихов и Василий Фесенков, решили остаться в Алма-Ате и после войны. Так, собственно, и появилась в Казахстане астрономическая наука. При поддержке первого президента Академии наук респуб­лики Каныша Сатпаева были построены астрономические обсерватории. Тихов всерьез занялся проб­лемой возможности существования жизни на других планетах солнечной системы, особенно на Марсе. В результате родилось новое направление науки, которое получило название астробиологии.

Одним из учеников Гавриила Тихова был Виктор Тейфель, ныне доктор физико-математических наук, профессор, руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Фесенкова. Мы попросили его прокомментировать открытие американских ученых.

– Вода – это, конечно, самый главный вопрос, когда речь идет о существовании жизни на любой планете, – говорит Виктор Тейфель. – Что же касается Марса, то еще в 50-е годы прошлого столетия Гавриил Адриа­нович Тихов предполагал, что там существует растительность. С помощью многочисленных экспериментов и исследований он доказывал, что жизнь может приспосабливаться к очень суровым условиям. Ведь климат на Марсе значительно более холодный, чем на Земле, поэтому вопрос о существовании на этой планете хоть какой-то жизни подвергался сомнениям.

Тогда при президиуме Академии наук КазССР был специально создан сектор астроботаники под руководством члена-корреспондента АН СССР Г. Тихова, основным направлением которого было изучение возможности существования жизни на других планетах. В Алма-Ате Тихову был выделен участок земли рядом с метеостанцией Казгидромета. Был построен дом, который, как и обсерватория, к сожалению, не сохранился. Тогда же часть этого дома Гавриил Адрианович отдал под лабораторию. Была построена башня для телескопа, который он привез с собой из Пулково. И мы, молодые аспиранты-астрономы, вели там наб­людения. На этой территории был высажен целый сад, где росли в том числе и реликтовые растения. Исследовались их оптические свойства и даже организовывались экспедиции в тундру для того, чтобы изучить, как с изменением температуры меняются оптические свойства растений. То есть как они отражают и поглощают солнечные лучи. Тихов выдвинул идею, что растения могут приспосабливаться к самым суровым условиям, даже марсианским, за счет того, что поглощают больше энергии Солнца. Но когда к Марсу полетели первые космические аппараты, они установили, что растительности там нет.

– Хотя, насколько я знаю, ранее наблюдались довольно большие марсианские территории зеленоватого цвета.

– Те пространства, которые раньше исследователям представлялись зеленоватыми по контрасту с красноватой окружающей поверхностью Марса, как оказалось, не имеют к растительности никакого отношения. Она не была найдена. Более того, в атмосфере Марса не было обнаружено и водяных паров. Поэтому ученые пришли к выводу, что Марс – совершенно безводная пустыня, а значит, лишенная жизни.

– Но ведь Тихов писал, что на Марсе есть полярные шапки, которые изменялись в зависимости от сезона.

– Полярные шапки действительно на Марсе имеются, и они на самом деле меняются в размерах. Но, как оказалось впоследствии, они состоят не столько из воды, сколько из углекислого газа. Потому что температура на Марсе сугубо отрицательная, понижающаяся до минус 100 градусов. Плюсовых температур практически нет, и там может существовать только так называе-мый сухой лед. На этой планете происходит и смена времен года, поскольку ось Марса наклонена к Солнцу так же, как и Земля. И если в одном полушарии лето, то в другом – зима. Но понятие «лето» там условное, потому что даже при потеплении температура поверхности остается отрицательной. Хотя не исключалось присутствие в полярных шапках в определенном количестве и воды. Когда стали исследовать поверхность Марса с близкого расстоя­ния с помощью космических аппаратов, кое-где был обнаружен рельеф, очень напоминающий русла рек. На склонах некоторых кратеров находили следы. Как будто в этих местах стекала вода, и почва словно была размыта. Это послужило поводом предположить, что вода на Марсе когда-то была.

Но самое главное открытие, тоже с помощью космических аппаратов, было сделано, когда под пылевым и каменистым грунтом Марса были найдены залежи льда. Это обнаружили по отражению нейтронов, которые прилетают к планетам вместе с солнечным ветром и могут отражаться от поверхности. Так как известно, что водород поглощает нейтроны, и это поглощение было обнаружено на Марсе. А водород не может находиться в почве в газо­образном состоянии, он может быть только в составе воды. Получается, что она там есть.

– Все эти открытия делались американцами?

– Не только. С помощью космических аппаратов Марс исследуется уже более 40 лет. Последние три года на этой планете работает марсоход Curiosity, на борту которого установлен российский активный нейтронный детектор ДАН. С его помощью и было обнаружено то самое поглощение водородом нейтронов. Кроме орбитальных космических аппаратов на поверхности Красной планеты уже более 10 лет работают американские марсоходы Spirit и Opportunity. В результате исследований и было сделано предположение, что вода на планете присутствует только в виде льда под поч­вой. Нечто вроде вечной мерзлоты.

– Получается, что на Марсе найдена и жидкая вода?

– Это не совсем так, потому что в динамике вода еще не обнаружена. Хотя недавние снимки, полученные американцами, дают право предполагать, что потоки воды на Марсе могут существовать. Но это не та вода, которая есть на Земле. Марсианская вода содержит большое количество различных солей, поэтому температура ее замерзания значительно ниже. Она не замерзает даже при минус 70 градусов. Но говорить о жизни на Марсе рано.

– Почему же именно Марс вызывал столько споров о ее наличии?

– О том, что на Марсе есть жизнь, заговорили в позапрошлом веке, когда итальянец Скиапарелли увидел на поверхности планеты четкие линии, протянувшиеся на многие сотни и даже тысячи километров. Надо сказать, что сам Скиапарелли весьма осторожно отнесся к своему открытию. Он назвал увиденные им линии canali, что по-итальянски означает «русла, естественные каналы рек». Но когда сообщение ученого переводили на английский язык, то переводчик сделал ошибку: слово canali он так и перевел – «каналы». Тем самым как бы намекая на их искусственное происхождение. Что и произвело тогда в научном мире эффект взорвавшейся бомбы. Одна за другой стали появляться статьи, книги, авторы которых в меру своих сил и способностей описывали марсианскую жизнь. Многие считали, что каналы – это часть оросительной сети, с помощью которой марсиане борются с безводьем на своей планете.

– Но ведь и современные исследователи много занятного находят на Марсе: то пирамиды, то какие-то загадочные лица…

– Это тоже все из области фантазий. Сейчас в Интернете выложено огромное количество снимков Марса, сделанных с относительно близкого расстояния. Вот астрономы-любители и пытаются разглядеть в них очередную сенсацию. Ну конечно, никакой разумной жизни на Марсе нет. И скорее всего, никогда не было.

– Может, жизнь присутствует внутри планеты?

– Что внутри планеты, мы пока не знаем. На поверхности Марса действительно была обнаружена какая-то то ли пещера, то ли дыра, уходящая вглубь. Что это такое, пока остается загадкой. А наличие жидкой воды говорит о том, что жизнь на Марсе могла быть, хотя и примитивная, на уровне микроорганизмов. Может быть, были даже и растения какие-то. Что же касается обнаруженных американцами «водных потоков», длинных, похожих на пальцы, то, скорее всего, это все-таки сухой лед. Кстати, недавно появилась гипотеза, что углекислый газ из твердого состояния при определенных температурах может переходить в жидкое. Так что марсианские реки могут быть и потоками углекислоты.

В общем, из всего сказанного можно сделать несколько парадоксальный вывод: чем больше открытий делается на Марсе, тем больше возникает вопросов и загадок. Увы, пока не разгаданных.