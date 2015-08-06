Фантомы экономики Досжан НУРГАЛИЕВ

Синусоида стремится к бесконечности

– Преступления в сфере экономики остаются распространенным явлением не только в перифериях страны, но и в самой столице. Высокие темпы экономического развития Астаны и государства в целом, благоприятный бизнес-климат, преференции, моратории и послабления – все эти факторы явились мотивацией не только для занятия легальным бизнесом, но и лжепредпринимательством, – отмечает руководитель Службы экономических расследований департамента госдоходов Астаны Темирлан Шонаев.

Между тем, судя по статистике выявления экономических преступлений, синусоида напряжения в этой сфере явно стремится вверх, и ее пик приходится на текущий год. Так, если в 2013 году по фактам лжепредпринимательства столичным департаментом было возбуждено 43 уголовных дела, в 2014-м – 78, то только уже в первом полугодии 2015 года по статьям 215 и 216 УК РК возбуждено 129 уголовных дел на общую сумму ущерба госбюджету свыше 10 млрд тенге. При этом в суд направлено 35 уголовных дел, по которым должны быть вынесены конкретные решения, обуславливающие прежде всего полное и своевременное возмещение экономического ущерба государству.

– Данная цифра еще далеко не предел. Не исключено, что к концу года она возрастет вдвое, а то и втрое, – отмечает глава службы экономических расследований Астаны.



Субъективная почва правонарушений

Как отмечает представитель фискального органа, основная причина создания лжепредприятий общеизвестна – это стремление бизнеса уйти от налогов. Сделать это можно разными способами, например, завышая затраты на приобретение товаров, работ и услуг либо легализуя ресурсы, попавшие на рынок незаконным путем, – контрабандную и контрафактную продукцию, сырье и оборудование или труд нелегальной рабочей силы. Лжепредприятия также используются предприятиями – участниками госзакупок для выплаты «откатов» чиновникам, лоббирующим их интересы. Таким образом, в лице организаторов таких структур, как правило, выступают сами представители деловых кругов, которые через лжепредприятия уводят от налогообложения и зоны легального обращения значительные финансовые средства.

Разумеется, резонность создания лжекомпаний состоит в их высокой прибыльности при сравнительно низких затратах, несмотря на большую вероятность оказаться в поле зрения надзорных органов, таких как служба, которой руководит Темирлан Шонаев. Их доходы нередко варьируются в пределах от 30 до 40 тыс. долларов и выше, в то время как отдача от такой конторы по рогам и копытам – почти нулевая.

– Например, для создания одного лжепредприятия необходимо затратить всего 20–30 тысяч тенге в качестве стоимости полного пакета документов на ТОО с печатью и регистрацией во всех инстанциях – органах юстиции, статистики, налоговом комитете и прочих учреждениях. Цена счет-фактуры, выписанной от лжепредприятия, составляет не более 5% от суммы, указанной в расчетном документе. При этом, выписав всего одну счет-фактуру на 1 миллион тенге, злоумышленники получают прибыль до 50 тысяч тенге, что в 2 раза превышает их стартовые расходы при открытии «конторы», – поясняет Т. Шонаев.

Практика показывает, что через одно лжепредприятие в среднем обналичивается от 100 до 500 млн тенге. При этом бывают и исключения, когда через счета таких компаний проходят до 10 млрд тенге.

В последние годы широкое распространение в стране получило такое явление, как выписка фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Причем подобными махинациями занимаются не только лжеструктуры, но и, казалось бы, добропорядочные предприниматели.

– Используя наличие дебетового сальдо по НДС, они часть этой задолженности в виде счетов-фактур начинают реализовывать другим предприятиям. В связи с этим в Уголовном кодексе РК введена новая статья – 216-я, которая предусматривает меру наказания именно для подобного рода махинаций, – говорит спикер.

В рамках противодействия экономическим преступлениям представители Службы экономических расследований ДГД Астаны совместно с прокуратурой города проводят работу по отмене государственной регистрации юридических лиц, имеющих какие-либо признаки лжепредприятий. В текущем году в суд направлено около 20 ходатайств. По многим из них судебные органы уже вынесли соответствующие решения. При этом с махинаторов взимаются неуплаченные налоги. Так, по деятельности ТОО «Kausar Plus» и ТОО «Tau Asar NS» начислено НДС на сумму 186 млн 523 тыс. тенге, из которых уплачено 161 млн 193 тыс. тенге.

За последнее время в рамках оперативно-розыскных мероприятий в Астане проведено несколько операций по задержанию участников теневого бизнеса с поличным при попытке обналичить деньги в банках на общую сумму порядка 66 млн тенге, а также продаже счетов-фактур и других бухгалтерских документов на сумму более 611 млн тенге.

– Последнее задержание было проведено буквально вчера. Однако, несмотря на эти меры противодействия, лжепредпринимательство и теневая экономическая деятельность набирают обороты, – отмечает глава управления.

По его мнению, для того чтобы обуздать эту негативную тенденцию, необходимо ужесточить требования к новообразующимся компаниям на этапе их регистрации в госорганах. Упрощенный формат постановки на учет ТОО, за который в свое время ратовали представители бизнес-сообщества, сегодня оборачивается для государства значительными потерями средств.

– В свое время упрощение процедур регистрации и перерегистрации предприятий малого и среднего бизнеса делалось с целью снятия административных барьеров для предпринимательства. То есть нормальному бизнесу государство давало зеленый свет. Но этим воспользовались преступные группировки из числа тех дельцов, чья «изнанка матерого кроя», – говорит с сожалением спикер.

Лжепредприятия в целях сокрытия следов преступлений постоянно маневрируют, осуществляя перерегистрацию, реорганизацию или слияние с другими компаниями. Поэтому вывести их на чистую воду порой затруднительно. Но представителей фискального органа это, похоже, не смущает, если они ставят перед собой задачу «максимум» – очистить деловое поле столицы от теневых «сорняков».

Но как же проходят лжепредприятия перерегистрацию в гос­органах, если за ними тянется «пушистый» шлейф преступлений, включая наличие высокой задолженности по налогам? Неужели в графах учета отсутствует требование по налоговой и кредитной историям?

– Сначала они проходят регистрацию в органах юстиции и только потом – в налоговых комитетах. Но в связи с отсутствием эффективной системы взаимодействия между нашими ведомствами эти лжепредприятия легко проходят регистрацию и перерегистрацию при наличии значительной задолженности перед бюджетом, – поясняют налоговики.

Наряду с этим, как отмечают они, сегодня при регистрации или перерегистрации в органах юстиции не требуют нотариального заверения учредительных и уставных документов, что дает злоумышленникам дополнительные козыри в руки. К тому же и правила банков, работающих по принципу «деньги не пахнут», не меньше способствуют преступной деятельности лжепредприятий.

На сегодня в Астане функционируют порядка 23 филиалов банков второго уровня. И практически во всех из них, кроме Жилстройсбербанка, лжепредприниматели имеют свои счета, пользуясь услугами нечистоплотных на руку банковских служащих. То есть в этих финансовых институтах у них имеются свои теневые связи, через которые осуществляется обналичивание денег и их увод из-под контроля государства.

– Махинаторы, как правило, открывают счета именно в тех банках, где у них имеются «свои» люди. В этой связи мы фокусируем внимание и на сотрудниках банков, проводим с ними определенную профилактическую работу, – говорит Т. Шонаев.



Путь один – справедливость

В завершение хотелось бы отметить, что в последнее время общая интонация госорганов по отношению к бизнесу все больше наполняется холодом. Еще буквально два-три года назад бывший лидер НЭП «Атамекен» Азат Перуашев принципиально заявлял: «Множество писем из регионов сигнализируют о том, что на местах вовсю процветает порочная практика мздоимства, напрочь отбивающая охоту людей подавать заявки в региональные координационные советы с целью участия в бизнес-проектах. Как только предприниматель это делает, к нему тут же начинаются визиты налоговиков, пожарных, санитарных врачей и прочих «контролеров-гастролеров», после которых предприниматель, очевидно, чувствует себя в роли кролика из известного мультфильма, в гости к которому спозаранку нагрянули Винни-Пух с Пятачком»…

Было время, когда несовершенство отдельных моментов законодательства также ловко использовалось представителями надзорных органов для силового давления на бизнес. Например, несмотря на наличие Закона РК «О лжепредпринимательстве», регламентирующего защиту прав добросовестных налогоплательщиков, у многих предприятий, в том числе участников Карты индустриализации и «Дорожной карты бизнеса», необоснованно изымались финансовые средства. Происходило это потому, что Верховным судом не было отменено нормативное постановление, согласно которому финансовые санкции распространяются на всех контр-партнеров лжепредприятий…

В итоге мероприятия, обращаясь к столичным предпринимателям, Темирлан Шонаев сказал: «Не нужно играть с государством в жмурки – это плохо кончается. Пытаясь сэкономить на налогах и вступая в деловые контакты с лжепредпринимателями, легальный бизнес рискует попасть в зону правовой и финансовой турбулентности, поскольку платить по счетам все равно придется. Кроме НДС и КПН, это еще и штрафные санкции, которые будут в разы больше того, что пытались сэкономить предприниматели путем неправомерных действий…»

Между тем путь к процветающей экономике только один – справедливость по отношению к собственному бизнесу. Но трудность выбора этого пути заключается в том, что цель далека, а вожделенных путников – множество.