Фархат Абдраимов сыграет в болливудском фильме

Киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова подписала договор о сотрудничестве с индийской кинокомпанией Khushi Motion Pictures, передает Kazpravda.kz Согласно условиям, стороны обязались сотрудничать в сфере дистрибуции полнометражного художественного фильма под рабочим названием Love you family, премьера которого состоится в следующем году."Подписание договора о совместном производстве – важный шаг на пути к сотрудничеству с индийским кинематографом. В течение шести дней, которые съемочная группа компании проведет в Казахстане, работая над фильмом, мы будем оказывать индийской команде всестороннюю помощь", – сказал вице-президент АО "Казахфильм" Серик Жубандыков, добавив, что киностудия готова и дальше развивать партнерские связи с иностранными кинокомпаниями.Съемки фильма Love you family режиссера Сачиндра Шарма прошли в Индии и Таиланде. В Алматы будет отснята заключительная часть картины. В художественной ленте задействованы известные индийские актеры: Джоши Маной Наванет, Пардасани Акша Сунил, Салман Юсуф Кхан, Шакти Капур, Навни Парихар, Мано Джоши.На роль алматинского начальника главной героини фильма – Хуши – утвержден казахстанский актер Фархат Абдраимов (Фара)."В этой картине у меня четыре съемочных дня. Роль комичная, будет очень смешно. Я снимался в разных странах – Англии, России, Узбекистане, Кыргызстане, и хочу сказать одно, все снимают одинаково", – сказал Фархат Абдраимов.Love you family – это история об индийской девушке Хуши Девани, которой родители не позволяют встречаться с возлюбленным Раджем. Влюбленные сбегают, женятся и проводят вместе медовый месяц. Но затем беременная Хуши вынуждена покинуть дом и скитаться. Судьба заносит ее в Алматы, где она находит работу и делает карьеру.Кроме того, "Казахфильм" в рамках программы государственно-частного партнерства ведет работу над еще двумя совместными проектами: это картина "Амре", которая станет одним из первых проектов, реализованных в рамках нового формата копродукции Казахстан – США, и полнометражный художественный фильм "Композитор", повествующий о жизни и деятельности китайского композитора Си Синхая. Данный проект будет реализован совместно с китайскими кинематографистами.