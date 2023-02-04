Фармацевт продавал "молодежный наркотик" в Туркестанской области
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Аптекарь, продавший более 300 таблеток трамадола, задержан в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом выявили факт незаконной реализации трамадола в одной из аптек города Шардара в Туркестанской области.
Установлено, что фармацевт за 30 тысяч тенге продал 340 таблеток трамадола без рецепта.
Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП.
Собранные материалы будут переданы в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного ч.1. ст. 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий".