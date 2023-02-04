Фармацевт продавал "молодежный наркотик" в Туркестанской области

Аптекарь, продавший более 300 таблеток трамадола, задержан в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом выявили факт незаконной реализации трамадола в одной из аптек города Шардара в Туркестанской области.

Установлено, что фармацевт за 30 тысяч тенге продал 340 таблеток трамадола без рецепта.

Данный факт зарегистрирован в КУИ Шардаринского РОП.

Собранные материалы будут переданы в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного ч.1. ст. 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий".