Фармацевтическая перспектива

Документы об учреждении объединения фармацевтических и медицинских производственных, дистрибьюторских компаний, научных институтов, региональных ассоциаций и Палаты предпринимателей подписаны в Шымкенте. Новое объединение "Фармацевтический кластер Южного Казахстана", ядром которого стало АО "Химфарм" с торговой маркой Santo Member of Polpharma Group, является серьезным шагом по созданию центра фармацевтической и медицинской промышленности на юге страны.
В Южном Казахстане есть потенциальные возможности для кластерного развития, кроме фармацевтики, еще нескольких отраслей экономики. Это – пищевая и текстильная промышленность, производство стройматериалов и химической продукции, а также туризм.
Первыми к осознанию необходимости объединиться и работать сообща пришли руководители компаний и учреждений, деятельность которых тем или иным образом связана с фармацевтическим производством, выпуском оборудования и изделий медицинского назначения. Ректор Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии Бахытжан Сексенбаев убежден, что это даст еще один толчок производству новых отечественных лекарственных препаратов, в разработке и производстве которых будет задействован всесторонний потенциал региона, включая 79 лекарственных растений, которые произрастают в Южном Казахстане. Пока же на нашем рынке нет отечественных лекарственных препаратов и вряд ли можно при таком раскладе всерьез говорить о лекарственной безопасности страны. Между тем потенциал ученых вуза огромен, они готовы предложить свои научные разработки производителям.
На Южно-Казахстанскую фармацевтическую академию в новом объединении возложены три функции: подготовка кадров, в том числе повышение квалификации, проведение научных изысканий для практической фармации и медицины, кооперация и формирование коммуникативных связей между научной и кадровой средой, производством и бизнес-структурами.
– Я возлагаю большие надежды на нашу ассоциацию, – говорит генеральный директор АО "Химфарм" Петр Милднер. – Новое объединение содержит в себе большой потенциал для развития индустрии по обеспечению здоровья нации в Казахстане. С такими важными партнерами мы сможем добиться нашей цели – создать полноценный фармацевтический и медицинский центр Казахстана здесь, в Шымкенте. Благодаря лидирующим позициям АО "Химфарм" на рынке отечественных лекарственных средств в общественном объединении юридических лиц "Фармацевтический кластер Южного Казахстана" сосредоточено более 60% рынка казахстанского производства.
"Фармацевтический кластер Южного Казахстана" займется разработкой и реализацией единого подхода к созданию кластера фармацевтической и медицинской промышленности для Казахстана со стороны его участников, профильных органов государственной власти и потенциальных инвесторов, включая казахстанские и иностранные фармацевтические компании.
Объединение в ближайшей перспективе ставит перед собой задачу – создать все условия для включения во вторую пятилетку программы индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы фармацевтического кластера – одного из трех территориально создаваемых кластеров в Казахстане. Такое кластерное развитие даст дополнительную финансовую подпитку для всех участников ассоциации.
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