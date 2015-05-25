Фармацевтический рынок ЕАЭС планируют избавить от импортозависимости

Ксения Воронина
Фармацевтический рынок стран – участниц ЕАЭС в большей степени зависим от импорта. Таковы результаты проведенного департаментом промышленной политики Евразийской экономической комиссии анализа тенденций мирового фармацевтического рынка, текущего состояния фармацевтической отрасли стран Евразийского экономического союза, а также стратегических программных документов в области фармацевтического сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Как отметил директор департамента промышленной политики ЕЭК Владимир Мальцев, доля импортных фармацевтических продуктов на рынке Беларуси составляет 75%, в Казахстане – 88%, в России – 82%. Это связано, прежде всего, с наличием огромного количества зарегистрированных дженериков (дешевых аналогов оригинальных фармацевтических препаратов, на действующее вещество которых истекли сроки патентной защиты) из Индии, Китая и Восточной Европы, отметил он.

Проведенный анализ показал, что, с учетом серьезного превалирования импортной продукции, имеется большой потенциал для кооперационного сотрудничества и совместного производства фармацевтических продуктов взамен импортируемых.

"На сегодня есть реальная возможность для увеличения производства не менее чем в 3,5 раза и наращивания нашей фармацевтической промышленности, доля которой в ВВП каждой страны пока составляет не более 0,5%. Фармацевтический рынок ЕАЭС – один из самых перспективных и динамичных рынков союза", – сообщил Владимир Мальцев.

Результаты анализа отрасли показали, что в настоящее время большинство производителей государств – членов ЕАЭС специализируется в основном на производстве дешевых дженериков. При этом во всем мире растет спрос на более дорогие, брендированные продукты отрасли.

"Учитывая стремление наших стран к углублению интеграционных процессов и усилению взаимодействия в реальном секторе экономики, в сфере фармацевтики перед национальными органами стоят глобальные задачи по созданию высокоэффективных производств, в том числе совместных, разработке своих узнаваемых брендов и их продвижению на рынки, в том числе и внешние", – прокомментировал ситуацию директор департамента промышленной политики ЕЭК.

Такие цели уже заложены в национальных документах. При этом задачей ЕЭК в этом процессе является формирование равных условий конкуренции и поддержка развития кооперации с целью совместного производства фармацевтической продукции и позиционирования ее как "Товара Таможенного союза".

"Кроме того, нам необходимо активизировать развитие сетей трансфера технологий государств–членов в области фармацевтики и биотехнологий, реализовывать совместные проекты, – сказал Владимир Мальцев. – Для развития сотрудничества в наукоемких и инновационных сферах, к которым относятся фармацевтика и биотехнологии, нам следует смелее и активнее использовать соответствующие механизмы и инструменты интеграции, предусмотренные Договором о ЕАЭС".

В этой связи планируется проработать пути совместного решения проблемных вопросов развития фармацевтической отрасли в рамках ЕАЭС, на основе которых будут выработаны меры по модернизации действующих и созданию новых производств, обеспечению условий для импортозамещения, росту инвестиционной и инновационной активности в фармацевтической отрасли. 

