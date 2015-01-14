Фармацевтическую инспекцию аптек планируют ввести в Казахстане

Общество
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Проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" одобрен во втором чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно заключению профильного комитета, для обеспечения стабильного рынка сбыта фармацевтической продукции в законопроект внесены нормы, которые регламентируют заключение долгосрочных договоров поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, поставки медицинской техники, а также по их хранению и транспортировке.

Также вводится новая статья, согласно которой фармацевтической инспекции подлежат аптеки, аптечные склады, организации по производству лекарственных средств, организации здравоохранения, которые осуществляют доклинические испытания и клинические исследования лекарственных средств. 

Помимо этого, в действующее законодательство предложена норма о введении сертификата на фармацевтический продукт и его выдаче уполномоченным органом, поскольку наличие данного сертификата необходимо при экспорте лекарственных средств. Введена статья, которая предусматривает оказание медицинской помощи отдельным категориям госслужащих и граждан.

Вместе с тем депутаты внесли свои поправки, которые носят редакционный характер.

"Основной целью законопроекта является устранение правовых пробелов в действующее законодательство, дальнейшее совершенствование системы здравоохранения, а также реализации конституционных прав граждан на медицинское обслуживание. В связи с реорганизацией Министерства здравоохранения РК в Министерство здравоохранения и социального развития, а также в целях приведения в соответствие с Указом Президента РК от 25 августа 2014 года № 898 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК" внесены изменения и дополнения касающихся компетенции Правительства, уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, а также компетенции органов местного государственного управления", – сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Надежда Петухова представляя заключение по законопроекту.

Кроме того, по ее словам, в связи с переходом Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора в структуру Министерства национальной экономики РК законопроект дополнен статьей "Компетенция государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" с передачей ему полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В целях соответствия норм, изложенных в законопроекте, депутатами внесены изменения в Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-исполнительный кодекс РК. В этой связи принята поправка, направленная на изменение заголовка законопроекта, учитывающего его содержание, в следующей редакции "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения.

Напомним, страны Евразийского экономического союза ведут подготовку к открытию единого рынка лекарственных средств, который начнет действовать с 1 января 2016 года.

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