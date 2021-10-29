Фармацевты готовы сотрудничать

Открывая встречу, Ералы Туг­жанов отметил, что поручение Главы государства Касым-­Жомарта Токаева по развитию фармацевтической отрасли является важной задачей, требующей безотлагательного и эффективного решения.

Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что в прошлом году объем казахстанского фармацевтического рынка вырос на 22% и составил 1,5 млрд долларов. При этом в республике уже открывают собственное производство и внедряют современные технологии иностранные компании Polfarma (Польша), «Фармстандарт» (Россия), Abdi Ibrahim (Турция), Favea (Чехия) и другие.

На форуме также выступила Кунсулу Закарья, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, в котором была разработана первая казахстанская вакцина против COVID-19 – QazVac. Она поделилась с участниками Global Pharm планами по разработке новых казахстанских препаратов.

В рамках международного форума состоялись встречи Ералы Тугжанова с руководителями фармацевтических компаний: ООО «Джонсон & Джонсон», Merck KGaA, «ЭббВи Биофармасьютикалс», «Санофи-Авентис Групп», ТОО «РОШ Казахстан», Novo Nordisk Kazakhstan LLP, ОЮЛ «Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК».

По итогам встреч, сообщила пресс-служба главы Правительства, сторонами была выражена заинтересованность во взаимном сотрудничестве, расширении инвестиционного взаимодействия и локализации производства путем трансферта технологий в фармацевтической отрасли Казахстана.