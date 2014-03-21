Fashion-шоу в Алматы

Культура

Mercedes-Benz Fashion Week объединяет мир моды и роскошных автомобилей. Это грандиозное fashion-шоу проходит во многих странах мира и собирает лучших кутюрье со всей планеты, а его титульным спонсором выступает легендарный автомобильный бренд. Главная идея MBFW – представить культурные традиции разных народов мира, показать их видение моды и модных тенденций. 

Казахстан стал первой и единст­венной страной в Центральной Азии, которая присоединилась к этому крупнейшему fashion-проекту. Именно в Алматы дважды в год будут проводиться сезонные показы MBFW.

– Этот международный фестиваль моды ежегодно проходит в Берлине, Нью-Йорке, Майами, в Лос-Анджелесе, Торонто, Сингапуре, Монреале, Сиднее, в Москве и других крупных городах мира, – отметила генеральный директор Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, основатель Kazakhstan Fashion Institute Жанель Бертаева. – Внесение Казахстана в глобальный календарь Mercedes-Benz Fashion Week и обозначение Алматы на модной карте мира можно смело назвать историческим моментом в мире отечественной моды. 

Организаторы MBFW Almaty убеждены, что предстоящее событие станет площадкой для развития fashion-индустрии Центрально-Азиасткого региона. Отечественным и всем среднеазиатским дизайнерам участие в этом празднике моды предоставит возможность заявить о себе на весь мир, что повысит узнаваемость их брендов на Западе и откроет выход на мировой рынок. Тем более что в нашей стране много талантливых и перспективных дизайнеров, и индустрия отечественной моды шагнула далеко вперед.

Fashion-событие пройдет 25–27 апреля. За эти дни зарубежные и казахстанские дизайнеры представят свои новые коллекции pret-a-porter сезона осень-зима 2014–2015 года. Из отечественных модельеров ожидается участие Татьяны Тарвердян, Аяжан Жаксыбай, Салатанат Баймухамедовой, Леонида Жеребцова, Айгуль Касымовой, Сауле Джамиль. Созданные ими бренды уже узнаваемы за рубежом. Будут представлены и коллекции пяти молодых дизайнеров. Праздник стиля и гламура обещают украсить две всемирно известные персоны из мира моды, которые покажут коллекции культовых марок. Их имена пока держатся в секрете. 

Устроители сообщили, что fashion-шоу соберет профессионалов модной индустрии: законодателей стиля, производителей тканей и аксессуаров, представителей мультибрендовых магазинов, байе­ров, имиджмейкеров, редакторов крупнейших журналов моды, иност­ранных блогеров. За его показами можно будет следить в любой стране мира: видеоотчеты с подиума в режиме онлайн будет вести один из самых влиятельных мировых сайтов о моде NOWFASHION.COM. Неделю моды намерены освещать журналисты из России, Украины, Англии и Франции. 

Кроме того, участников и гостей этого модного смотра ждут интересные мастер-классы, выставки, перфомансы, презентации. 

Марина МИХАЙЛОВА
фото Бориса БУЗИНА

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