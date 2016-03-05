Fashion-терапию для пожилых людей устроили студенты колледжа в Алматы

Fashion-терапию для пожилых людей устроили студенты алматинского колледжа, передают Kazpravda.kz
со ссылкой на 31.kz
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Настоящую fashion-терапию для пожилых людей устроили студенты алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий. Молодые люди преобразили бабушек и дедушек, которые живут в пансионате "Мирный Казахстан". Пенсионеров подстригли и сделали прически.
Основная цель такого праздника – поддержать постояльцев морально.
"Мы сегодня приехали по инициативе нашего директора Сулейменова Сейтбека Тохтамуратовича, нашим бабушкам, дедушкам поднять настроение предпраздничное, оказать моральную помощь, немного поддержать их, подстричь, покрасить, поднять им дух", – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе алматинского колледжа пассажирского транспорта и технологий Ардак Коджахметова.
Студенты также подготовили танцы, песни, театральную постановку.