​Фавориты экстремального ралли-марафона

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Максут ИРЖАНОВ
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Ралли-рейд Africa Eco Race стартовал 27 декабря 2015 года в Монте-Карло (Монако) и финишировал 10 января 2016 года в столице Сенегала – Дакаре. Он состоял из 12 этапов и одного дня отдыха. Общая дистанция составила порядка 6 000 км, из которых 4 000 км пришлись на спецучастки.

Казахстанская команда MobilEx Racing Team участвовала в этом африканском ралли-марафоне уже в четвертый раз подряд и заставила считаться с собой. При этом в отдельных видах была среди претендентов на победу. В нынешнем году команда выставила четыре экипажа в двух официальных зачетах – Т1.1 (суперпродакшн, специально омологированные автомобили) и мотоциклетном.

Поблагодарив болельщиков и фанатов за поддержку, штурман команды Алексей Кузьмич рассказал, что Канат Шагиров и Виталий Евтехов на Toyota Hilux победили в абсолютном зачете и в зачете Т1.1, став самым быстрым экипажем среди всех участников. «Мы с Юрием Сазоновым стали вторыми в зачете Т1.1 и седьмыми в абсолютном зачете. Лидировали первые три этапа, а затем из-за проб­лем с двигателем немного поотстали. Было такое чувство, что из-под капота нашего Hammer H3 угнали табун лошадей…»

Еще один казахстанский экипаж в составе Ердена Шагирова и Арслана Сахимова занял 27-е место в абсолютном зачете и второе – в Т1.1, а мотогонщица Евгения Нестерова на Husgvarna 450 cc была второй в женском разряде, заняв 22-е место в абсолютном зачете и 18-е в классе 450 сс.

По словам руководителя команды и теперь уже двукратного победителя экстремального ралли-марафона Каната Шагирова, если бы не проблемы с двигателем, команда могла бы занять два первых места в абсолютном зачете. «На следующей гонке, через год, постараемся восполнить этот пробел. В составе команды изменений не предвидится, а потому резервы и возможности улучшить наши результаты у команды есть. Будем готовиться», – сказал он.

Кроме этого, экипаж еще одной команды – Off Road Kazakhstan – в составе пилота Марата Абыкаева, являющегося президентом Федерации автомотоспорта РК, и штурмана Андрея Чипенко завершил гонку на 1-м месте в категории Т2.2 и на 2-м месте в категории Т2 (стандартно-омологированные автомобили).

Надо отметить, что все экипажи казахстанской ­команды добрались до финиша на Розовом озере в окрестностях Дакара без сходов, хотя, по признанию гонщиков, и не без приключений.

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