Свежий выпуск Фавориты сохранили позицию Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В поселке Борки, где созданы все условия для круг­логодичного проведения такого рода мероприятий, собрались 160 юношей и девушек 1996 года рождения и младше из Алматы и Алматинской области, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и, конечно, Северо-Казахстанской областей. Участников приветствовали почетные гости – представители областной Ассамблеи народа Казахстана, облмаслихата, а также государственный тренер РК по биатлону Максат Шаранов, отметивший высокий уровень проведения соревнований в Петропавловске, которые проходят уже второй год подряд, пожелав, чтобы они стали традиционными. «Уверен, что эти соревнования станут трамплином для ваших новых побед на чемпионатах мира, Азии и Олимпийских играх», – напутствовал спортсменов руководитель управления физкультуры и спорта СКО Руслан Есенгалин.

Сразу после торжественного открытия юноши, заранее пристрелявшиеся по мишеням, вышли на старт спринта, вслед на ними в борьбу вступили девушки. Во второй день состоялась гонка, заключительным этапом стала смешанная эстафета. Борьба выдалась упорной, что свидетельствовало о постоянной работе команд над повышением мастерства, а потому принципиальных изменений в предстартовом табеле о рангах не произошло. Считавшаяся фаворитом сборная Акмолинской области, в настоящее время демонстрирующая отличные результаты в подготовке юных спортсменов, в командном зачете завоевала 1-е место. На 2-ю позицию вышла команда Восточно-Казахстанской области, на 3-ю – Северо-Казахстанской.