​Фаза активизации

Активность казахстанцев в рамках акции обусловлена упрощением процедур легализации, ее беспрецедентно гибкими условиями, а также связана с широкой информирован­ностью населения об этой акции, считает начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Александр Терентьев. Он отметил, что в последнее время в Нацбанк поступает большое количество обращений казахстанцев по вопросам легализации.

Нацбанк также напоминает, что участникам акции гарантируется защита личной информации и информации о легализованном имуществе от правоохранительных органов; невозможность конфискации легализованного имущества и невозможность использования факта легализации в качестве доказательств по уголовным делам. Также граждане вправе свободно распоряжаться легализуемыми деньгами, если иное не предусмот­рено в договоре банковского счета между ними и банком. Деньги считаются легализованными только после принятия органом государственных доходов специальной декларации.

Из Закона об амнистии исключены требования по сроку хранения легализуемых денег на сберегательных счетах, а также по уплате сбора за досрочное изъятие легализуемых денег со сберегательных счетов. Подтверждением легализации таких денег является справка, выданная банком.