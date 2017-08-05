ФБР арестовало программиста, заблокировавшего вирус WannaCry

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Британский программист Маркус Хатчинс, остановивший распространение вируса WannaCry, признался, что участвовал в создании вредоносного программного обеспечения, сообщает Kazpravda.kz.

ФБР задержало Хатчинса в Лас-Вегасе, где на прошлой неделе прошли сразу две крупных конференции в области кибербезопасности – Black Hat и Def Con, на которые, как сообщают зарубежные СМИ, съехались хакеры со всего мира.

По информации ТАСС, британцу инкриминируется участие в создании и распространении программы под названием Kronos, которая использовалась для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт.

Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

"Он признал, что был автором кода вредоносной программы Kronos и указал, что продал его", – сказал прокурор Дэн Коуиг.

Судья назначил залог в $30 тыс. Ему нельзя будет пользоваться интернетом, а его местоположение будет отслеживаться с помощью GPS. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Хатчинса Адриана Лобо, он не сможет выйти из под стражи до понедельника, так как времени на внесение необходимой суммы после заседания уже не оставалось.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему случайно удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее.

Данный вирус блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry.

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