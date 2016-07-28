Федерация ММА Казахстана представила клип "Чемпион"

В Астане прошла презентация совместного видеоклипа федерации ММА Казахстана и певца Диаса Абдрахманова Desperado на песню "Чемпион", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам участников съемочной группы, видео было создано в кратчайшие сроки.
"В основу этой работы легла реальная история, которая будет мотивировать молодежь приходить в спортзалы. Я уверен, что спорт и музыка всегда идут рука об руку. Сейчас многие исполнители воспевают темные стороны жизни, я же уверен, что, и исполняя светлые песни, можно быть в тренде", – поделился Диас Абдрахманов Desperado.
По сюжету клипа, главный герой, еще будучи ребенком неоднократно подвергается насилию со стороны своих сверстников, после чего его отец отправляет на секцию по ММА, где ему удается стать чемпионом.
"Данное музыкальное произведение призвано всколыхнуть молодежь. Судя по отзывам людей, слышавших этот трек, песня "качает". Важно, что она нравится как артистам, так и спортсменам. В целом на съемки у нас ушла неделя, включая подготовительный процесс. Что касается бюджета клипа, то благодаря нашим друзьям и партнерам, которые поддерживают нас, были найдены необходимые ресурсы", – рассказал президент федерации ММА Казахстана Анатолий Ким.
Юного главного героя сыграл 14-летний Айбек Маулетбеков, роль повзрослевшего чемпиона досталась действующему, профессиональному спортсмену, выступающего за Астану в весовой категории 66 кг – Нурлану Карабалину.
"Для меня это первый опыт съемок, процесс очень понравился. Сюжет основан на реальных событиях, я сам в зал начал ходить год назад, до этого меня задирали ребята со двора, думаю именно поэтому меня выбрали главным героем клипа. Для меня чемпион – это человек, который ставит перед собой цели и достигает их", – рассказал Айбек Маулетбеков.
Отметим, что автор и исполнитель песни Desperado успел громко заявить о себе на прошедшем Дне Астаны, а также завоевать симпатии зрителей и гостей международного профессионального турнира по ММА "Битва Номадов -8". Hip-hop исполнитель Диас Абдрахманов Desperado начал свою музыкальную карьеру в 2000 году. За это время успел записать несколько треков и снять четыре клипа, однако по словам артиста, совместная с федерацией KAZММА работа – новый уровень в карьере.
Добавим, что на презентации присутствовали известные спортсмены, среди которых олимпийский чемпион Серик Сапиев.