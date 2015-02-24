Общество
Федерация танкового биатлона создана в Казахстане
Батырбек Агимбетов
В Казахстане создана Федерация танкового биатлона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

"Решение о готовности создания Национальной федерации танкового биатлона было принято на собрании Республиканского общественного объединения "Ветераны Вооруженных сил". Здесь же большинством голосов на должность президента Федерации был избран полковник запаса Нишан Кузербаев", – говорится в информации. 

В оборонном ведомстве отметили, что танковый биатлон сегодня обретает мировой масштаб и активно развивается и в Казахстане. 

В рамках подготовки к "Танковому биатлону-2015", который пройдет в августе в подмосковном Алабино, проходят сборы танковых экипажей.

54ec1a218e20b1424759329.jpg

"Подготовка танковых экипажей проходит по разным регионам Казахстана: Аягоз, Отар, Актау, Сарыозек. Военнослужащие отрабатывают практические навыки, чтобы улучшить результаты и снова войти в число призеров. В марте будет проведен заключительный этап сборов. По его результатам определятся три лучших танковых экипажа, из которых будет сформирована сборная Вооруженных сил Республики Казахстан по танковому биатлону. Команда нашей страны примет участие в совместных тренировках с командами Индии и Китая", – информирует пресс-служба.

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Госзакупки по-новому
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
Традиция древняя и современная
"Готова оплатить детектор лжи за руководство КФШ" – Бибисара Асаубаева
Решил уйти в отставку
Семья – высший приоритет
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Праздник для будущих чемпионов
Акценты расставлены
Путешествие в историю человечества
Приятное с полезным
Стимулы для роста
Учебники тюркского мира
Символы родной страны
Подвели итоги конкурса
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Экономика , Общество
На 24,3 млрд тенге накопили долгов по налогам казахстанцы
Общество
"Почти половина казахстанцев живут в кредит" – глава НПК о …
Общество
Руководителям финпирамиды "World Business Consulting" вынес…
Общество
Первая онлайн-ярмарка вакансий стартовала в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]