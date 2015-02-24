Федерация танкового биатлона создана в Казахстане

В Казахстане создана Федерация танкового биатлона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК."Решение о готовности создания Национальной федерации танкового биатлона было принято на собрании Республиканского общественного объединения "Ветераны Вооруженных сил". Здесь же большинством голосов на должность президента Федерации был избран полковник запаса Нишан Кузербаев", – говорится в информации.В оборонном ведомстве отметили, что танковый биатлон сегодня обретает мировой масштаб и активно развивается и в Казахстане.В рамках подготовки к "Танковому биатлону-2015", который пройдет в августе в подмосковном Алабино, проходят сборы танковых экипажей."Подготовка танковых экипажей проходит по разным регионам Казахстана: Аягоз, Отар, Актау, Сарыозек. Военнослужащие отрабатывают практические навыки, чтобы улучшить результаты и снова войти в число призеров. В марте будет проведен заключительный этап сборов. По его результатам определятся три лучших танковых экипажа, из которых будет сформирована сборная Вооруженных сил Республики Казахстан по танковому биатлону. Команда нашей страны примет участие в совместных тренировках с командами Индии и Китая", – информирует пресс-служба.