Феерическое шоу Свежий выпуск 431 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Невольно вспоминается прошлогоднее шоу, которое называлось «Олимпийская энергия». В 2014-м представление «Денис и друзья» собрало настолько звездный сос­тав спортсменов, что до самого их выхода на сверкающий лед не верилось в реальность происходящего. Тогда любители фигурного катания Алматы и Астаны увидели более 10 олимпийских чемпионов и призеров.

На этот раз шоу называлось «Салем, ­Алматы!», и, представляя гостей на предстартовой пресс-конференции, Денис Тен обмолвился даже о трех поколениях участников: от ветеранов фигурного катания из Китая, успешно выступающих ныне спортсменов трех континентов до самой юной фигуристки шоу – двукратной чемпионки мира среди юниорок россиянки Елены Родионовой.

– Да, – улыбнулся Тен, – в прошлом году у нас было перенасыщение спортсменами, и потому очень интересное мероприятие продолжалось довольно долго. Сегодня присутствует баланс. И количество спортсменов как раз идеально подходит для проведения современного ледового шоу. Первое отделение будет отмечено инновационной динамикой. А вот вторая часть программы, скажем так, рассчитана на более изысканное поколение любителей фигурного катания, она больше отвечает классическим стандартам. Думаю, зрители увидят как бы два совершенно разных спектакля.

Возвращаясь к участникам ледового шоу, отметим если и не рекордный по сравнению с прошлогодним, то все-таки высочайший уровень мастерства фигуристов и их блестящий послужной список в мировом спорте. К нам приехали двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Россия), серебряные призеры Олимпийских игр и двукратные чемпионы мира Стефан Ламбьель (Швейцария), Цин Панг и Цзянь Тонг (Китай), бронзовые призеры Олимпийских игр Джоани Рошетт (Канада), Джереми Эббот (США)...

Именно эти мастера и кумиры миллионов, а также Майя и Алекс Шибутани (США), Су Ен Парк (Южная Корея), Елена Родионова создали на льду атмосферу спортивного праздника, показав зрителям классику жанра, высшие элементы фигурного катания. Нет смысла, наверное, делать оговорку, что все выступ­ления были как бы адаптированы для массового зрителя, не в полной мере отвечали жестким и порой нудным критериям судейских коллегий. Мы увидели зажигательные и лиричные номера из показательных выступлений не столько спортсменов, сколько настоящих артистов.

Прекрасно дополнили их акробатические выступления мастеров серебряного конька из Франции Олександра Любченко и Жан Дени Санши, полеты над ледовой площадкой полюбившегося нам еще в прошлом году эксцентричного канадца Элладжа Балде, ну а выступление француженки Мари-Пьер Лерай вообще покорило новизной и нестандартностью. К потешным, с клоунским уклоном акробатам, прыгунам на коньках алматинские зрители уже привыкли, а тут вышла на лед симпатичная незнакомка, немножко покружилась возле бровки ледяного поля и поехала в центр площадки. И вдруг вспорхнула аж под самый купол Дворца спорта, держась лишь за красный, длинный шарф.

Это уже был цирк на льду – смелый, захватывающий дух, потому что спортсменка выступала без страховочного пояса. Во втором отделении Мари-Пьер Лерай работала под куполом с обручем, и вновь мы боялись смотреть на упражнения француженки и... не могли отвести от нее взгляда.

Шоу завершилось совместным танцем всех участников, вышедших на лед в казахских национальных костюмах. Зрители забросали гостей цветами и плюшевыми игрушками, подарили им большой торт. И долго не смолкали аплодисменты и в адрес спортсменов, и в знак благодарности Денису Тену, акимату Алматы, оркестру акимата города, постановщикам номеров, большой и дружной команде создателей ледового шоу «Салем, Алматы!».



