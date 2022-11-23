​​​​​​​Феерия чувств

Прославленный Грузинский театр оперы и балета им. З. Палиашвили в Тбилиси впервые принимал на своей сцене балетную труппу из Казахстана.

В программу гастролей театра «Астана Балет», состоявшихся при поддержке Министерства культуры и спорта РК, вошли спектакли, которые уже полюбились как казахстанской публике, так и зрителям других стран. Это одноактные балеты «Саломея» и A Fuego Lento, а также национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Два дня выступлений прошли с аншлагом, зрители не сдерживали эмоций и провожали артистов громкими аплодисментами и возгласами «Браво!».

– К выбору гастрольной программы мы подошли с особой тщательностью и привезли контрастные современные спектакли и нашу гордость – сборник хореографических миниатюр «Наследие Великой степи», где отражено все богатство нашего культурного наследия. Мы ставим своей целью привлечь внимание публики к казахстанскому хореографическому искусству и обрести новых поклонников, – отметил директор театра Александр Совостьянов.

В первый день ценителям высокого искусства были представлены неоклассический балет A Fuego Lento Рикардо Амаранте на музыку Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги и изумительный спектакль «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку Фазиля Сая в хореографии главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри.

– Выступать впервые на прославленной сцене старейшего театра Грузии волнительно и ответственно. Для всех нас это очередной экзамен, который сдан успешно: талант артистов и творчество театра по достоинству оценены публикой, – поделился впечатлениями художественный руководитель «Астана Балет» Нурлан Канетов.

Завершились гастроли показом визитной карточки театра – программы «Наследие Великой степи» в постановке заслуженных деятелей РК Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

После спектакля зрители обсуждали колорит национальной музыки, яркие художественные образы, выразительную хореографию.

– Почерк театра сложился на основе богатства классического наследия и современного балетного искусства, что позволило развить и вывести национальный танец на большую сцену и представить его всему миру. Мы огромное значение придаем современному осмыслению казахского танца, созданию новых хореографических миниатюр, раскрывающих его пластичес­кую гармонию и красоту. Национальная хореографическая пластика – один из способов демонстрации уникальной казахской культуры. Именно поэтому национальные танцы неизменно украшают все гастрольные выступления нашего театра, – рассказала Айгуль Тати.

Главный балетмейстер «Астана Балет» Мукарам Авахри считает, что выступление в Тбилиси станет импульсом для дальнейших творческих свершений.

– Для каждого артиста гастроли – это важнейшая часть творчества, без которой нет полноценного профессионального роста и развития, это возможность проверить свои силы перед новой аудиторией и познакомить зрителей с нашей культурой и традициями, – заключила она.

Теперь театр начал готовиться к большой зимней премьере балета «Снежная Королева», которая состоится в начале декабря, и показу новогоднего спектакля «Щелкунчик».