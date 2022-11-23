​​​​​​​Феерия чувств

Статьи
Таша Нойер

Прославленный Грузинский театр оперы и балета им. З. Палиашвили в Тбилиси впервые принимал на своей сцене балетную труппу из Казахстана.

В программу гастролей театра «Астана Балет», состоявшихся при поддержке Министерства культуры и спорта РК, вошли спектакли, которые уже полюбились как казахстанской публике, так и зрителям других стран. Это одноактные балеты «Саломея» и A Fuego Lento, а также национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Два дня выступлений прошли с аншлагом, зрители не сдерживали эмоций и провожали артистов громкими аплодисментами и возгласами «Браво!».

– К выбору гастрольной программы мы подошли с особой тщательностью и привезли контрастные современные спектакли и нашу гордость – сборник хореографических миниатюр «Наследие Великой степи», где отражено все богатство нашего культурного наследия. Мы ставим своей целью привлечь внимание публики к казахстанскому хореографическому искусству и обрести новых поклонников, – отметил директор театра Александр Совостьянов.

В первый день ценителям высокого искусства были представлены неоклассический балет A Fuego Lento Рикардо Амаранте на музыку Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги и изумительный спектакль «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда на музыку Фазиля Сая в хореографии главного балетмейстера театра «Астана Балет» Мукарам Авахри.

– Выступать впервые на прославленной сцене старейшего театра Грузии волнительно и ответственно. Для всех нас это очередной экзамен, который сдан успешно: талант артистов и творчество театра по достоинству оценены публикой, – поделился впечатлениями художественный руководитель «Астана Балет» Нурлан Канетов.

Завершились гастроли показом визитной карточки театра – программы «Наследие Великой степи» в постановке заслуженных деятелей РК Айгуль Тати и Мукарам Авахри.

После спектакля зрители обсуждали колорит национальной музыки, яркие художественные образы, выразительную хореографию.

– Почерк театра сложился на основе богатства классического наследия и современного балетного искусства, что позволило развить и вывести национальный танец на большую сцену и представить его всему миру. Мы огромное значение придаем современному осмыслению казахского танца, созданию новых хореографических миниатюр, раскрывающих его пластичес­кую гармонию и красоту. Национальная хореографическая пластика – один из способов демонстрации уникальной казахской культуры. Именно поэтому национальные танцы неизменно украшают все гастрольные выступления нашего театра, – рассказала Айгуль Тати.

Главный балетмейстер «Астана Балет» Мукарам Авахри считает, что выступление в Тбилиси станет импульсом для дальнейших творческих свершений.

– Для каждого артиста гастроли – это важнейшая часть творчества, без которой нет полноценного профессионального роста и развития, это возможность проверить свои силы перед новой аудиторией и познакомить зрителей с нашей культурой и традициями, – заключила она.

Теперь театр начал готовиться к большой зимней премьере балета «Снежная Королева», которая состоится в начале декабря, и показу новогоднего спектакля «Щелкунчик».

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Батареи не греют, а счета растут
Наравне со сверстниками
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Статьи
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Статьи
Центр привлечения инвестиций
Статьи
С заботой о племенном стаде
Статьи
Главное – верить в себя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]