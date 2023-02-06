Фекалиями и зеленкой обмазал бывшую жену житель Экибастуза

Жителя города Экибастуза арестовали после нападения на бывшую супругу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

29 января жительница Экибастуза заявила в полицию на экс-супруга, устроившего ей неделей ранее скандал. Участковый инспектор выписал защитное предписание.

Однако 47-летний мужчина не успокоился и 29 января в одном из торговых домов обмазал фекалиями и облил зеленкой бывшую жену, «приправив» свои действия нецензурной бранью.

За мелкое хулиганство и нарушение защитного предписания мужчину привлекли к административной ответственности. Решением суда дебошир арестован на 5 суток.

В полиции добавили, что экибастузец является приверженцем деструктивного течения салафизм.