Фельдшер подделывала ПРЦ-тесты для пересекающих границу Казахстана
Екатерина Елисеева
В Мангистауской области задержали фельдшера, которая занималась поделкой ПРЦ-тестов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Нурдильда Ораз на брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Военно-следственным управлением следственного департамента МВД пресечена деятельность жителей Мангистауской области, занимавшихся подделкой и реализацией ПЦР-тестов лицам, пересекающим госграницу через морской порт Курык. Как установлено, 21-летняя местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана", – сообщил спикер.
Представитель ведомства отметил, что цены поддельных тестов варьировалась от 3 до 10 тысяч тенге.
"При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась для изготовления ковид-документов. По данном факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться в реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количестве лиц, перешедших через госграницу в нарушение принимаемых эпидмер", – дополнил Ораз.
Также он напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование – арест до 40 суток.