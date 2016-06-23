Фемида дружит со СМИ

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Фарида АХМЕТОВА
К. Мами поздравил руководителей СМИ и журналистов, а также сотрудников пресс-служб судов с наступающим профессиональным праздником – Днем работников связи и информации.
– Для современного демократического и правового государства очень важно активное вовлечение в политическую жизнь всех слоев общества, а это невозможно без масс-медиа. Именно СМИ выступают посредниками между населением и властью. С одной стороны, они рассказывают о проблемах, волнующих людей, с другой – информируют о том, как они решаются, – отметил он.
Говоря о важности взаимодействия судов с масс-медиа, он подчеркнул, что суды готовы работать со СМИ с учетом действующего законодательства. Для этого созданы все необходимые условия. Принята новая концепция такого взаимодействия, в регионах активно работают судьи-координаторы и пресс-службы.

Кайрат Мами рассказал о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части укрепления верховенства закона. Он сообщил, что все 11 шагов, закрепленные за судебной системой, выполнены. В результате проделанной работы существенно модернизирована национальная судебная система. Так, с 1 января 2016 года суды перешли к трехуровневой системе правосудия, повышены требования к кандидатам в судьи, при Верховном суде начали работу Академия правосудия, Международный совет и специализированная судебная коллегия. Законодательно сокращено участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Расширены полномочия следственных судей.
Разработан проект нового Этического кодекса судьи. Он одобрен на заседании Международного совета при Верховном суде. По нему получено заключение экспертов Венецианской комиссии Совета Европы. Принятие документа планируется на съезде судей осенью текущего года.

Также К. Мами рассказал о достижениях судебной системы в плане информационной деятельности. В частности, выстроена системная работа в Интернете. Модернизирована работа официальных веб-сайтов Верховного суда и судов в регионах. По рейтингу АО «Казконтент», официальный ресурс Верховного суда в течение 2014–2015 годов занимает первое место среди сайтов всех центральных госорганов. Количество просмотров сайта составляет около 24 тыс. ежедневно. Свой видеоблог в YouTube и соцсетях стала вести пресс-служба Верховного суда.
По завершении мероприятия Кайрат Мами вручил представителям СМИ почетные грамоты и памятные подарки. Среди награжденных – председатель правления АО «РГ «Казахстанская правда» Александр Тараков и редактор отдела права Ольга Семенова.

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