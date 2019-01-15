Фенол в кукле Lol

Элина Зироян

В ушедшем году сотрудники департамента охраны общественного здоровья региона провели закуп продукции на 6 млн тенге. Сюда вошли продукты питания и товары народного потребления, в том числе детские. К слову, из изъятых по рес­публике более 224 кг игрушек 43 кг приходятся на Мангистаускую область.

– В рамках мониторинга мы сделали 72 пробы по детским игрушкам. В 4 случаях в товарах китайского производства обнаружены стирол, формальдегид, фенол и аммиак. В основном это куклы Lol. Товар изъят и уничтожен, владельцы торговых точек понесли административное наказание. Напомним, что покупатель имеет право требовать сертификат или декларацию соответствия, подтверждаю­щие качество продукции, – предупредила руководитель отдела контроля за соблюдением требований технического регламен­та департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области Жарасхан Саламатова.

За год специалисты выявили 454 случая несоответствия продукции. Из этого чис­ла 75% товаров относятся к разряду пищевых. Основная доля нарушений приходится на маркировку – 83%. В частности, выявлено отсутствие на этикетках состава, производителя, даты выработки, указаний, касающихся сроков и условий хранения. За год на анализ закуплено 35% товаров отечественного производства, остальные – импортные.

Что касается продуктов питания, то в 2018 году сотрудники общественного департамента охраны общественного здоровья изъяли 722 кг провианта, в том числе колбасы, мясную и молочную продукцию. В списке нарушений значится выявление ДНК свиньи в халяльных продуктах, а также наличие сальмонеллеза и кишечной палочки.

