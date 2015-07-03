Свежий выпуск Феномен глобального лидерства

Многие могут ответить, что причина успеха в колоссальных объемах нефти и многообразных ресурсах наших недр. Да, безусловно, и они сыграли свою немалую роль в развитии казахстанской государственности, но, откровенно, разве наличие ресурсов само по себе определяет успешность?

Наличие ресурсов лишь дает возможность, но само по себе не гарантирует успех и эффективность. Ведь в мире есть не менее богатые природными запасами страны, которые не смогли в полной мере воспользоваться своими возможностями.

Кроме того, в экономической теории есть концепции так называемого «сырьевого проклятия», которые, помимо экономических возможностей, определяют и серьезные вызовы для ресурсоориентированных экономик. Рассуждая о развитии тех или иных государств, представляется правильным отметить, что истинные причины государственного успеха во многом заключаются в политическом лидерстве.

Сегодня в мире часто говорят о лидерстве, его роли и миссии, и говорить о нем можно очень долго, так как феномен лидерства многообразен. Ему дается много толкований. Мировая практика показывает, что лидерство выступает незримым нематериальным активом, при этом во многом определяющим элементом эффективного управления на всех уровнях. Если мы посмотрим на лидерство с позиции государственного управления, то здесь, думается, будет уместна следующая известная интерпретация: «Лидерство – это способность эффективно реагировать на неожиданные изменения, а они, как правило, не всегда приятные».

Если переложить эту мысль на пример Казахстана с ретроспективной точки зрения, то можно отметить следующее.

С 1990-х годов мир не раз менялся и прошел несколько этапов критических и сложных трансформаций. Так, международные отношения пережили турбулентность после слома биполярной системы. Сегодня политическая миросистема находится на этапе глобальной неопределенности, дисбалансов и роста конфликтности. С того момента на политической карте мира находятся фактически на грани распада целые государства (Афганистан, Ливия, Сирия, Ирак и др.).

Изменилась мировая экономика – она стала поистине глобальной с, по сути, безграничным масштабным передвижением людей, товаров и капиталов. Кроме того, изменилась и технологическая основа цивилизации: благодаря многообразным телекоммуникациям мир стал информационно открытым и насыщенным. Мы обрели новые в плане сотрудничества страны и регионы, исторические связи с которыми были давно утеряны.

Молодой независимый Казахстан, только делавший свои первые шаги в построении государственности, был неожиданно ввергнут в водоворот глобальных перемен. Надо сказать, что прогнозы зарубежных экспертов того времени относительно казахстанских перспектив были нелицеприятными. Но страна не только не потерялась на фоне резкой реконфигурации мировой системы, но и нашла в ней свое собственное, достойное место.

одна известная мудрость гласит: ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. И если критически рассмотреть наше развитие в течение этих 25 лет, то видно, что все это время Казахстан всегда уверенно шел и идет в фарватере мировых изменений. Казахстанская реакция на изменения в мире всегда была четкой, сбалансированной, аргументированной и последовательной.

Мы подхватили новые веяния глобализации и активно вступили в международную кооперацию и мировое разделение труда. И сегодня через четверть века на казахстанской земле уже работают тысячи зарубежных компаний, наша промышленность вовлекается в транснациональные производственные цепочки, а объем привлеченных иностранных инвестиций только за прошедшие 10 лет составил более 208 млрд долларов.

Последовательные реформы, реализованные за годы независимости Казахстана, заложили фундамент для устойчивого и сбалансированного развития республики. И конечно же, здесь во многом определяющую роль сыграло стратегическое чутье и видение ­Нурсултана Назарбаева. Прогрессивный, нестандартный подход к решению сложных экономических и социальных проблем, стремление к установлению прочного мира и согласия в стране, обеспечение гармоничной внешней политики всегда отличали и отличают казахстанского Лидера.

Уместно вспомнить те события, которые, как многим кажется, наша страна прошла легко и незаметно. Да, Казахстан дал быстрый и эффективный ответ на мировые кризисы в 1997, 2008–2009 и 2014 годы, но за этими действиями стояли прагматичное осмысление реалий и сложные решения. Под руководством Лидера нации казахстанцы мобилизовались и прошли непростые этапы развития еще более закаленными. Объективно скажем, каждый кризис приводил не только к объективным потерям, но и к укреплению экономики, совершенствованию механизмов государственного управления, появлению новых возможностей развития.

Например, после азиатского кризиса конца 1990-х годов Указом Президента РК в нашей стране впервые на постсоветском пространстве создается Национальный фонд для накопления активов. А непростая ситуация 2014 года стала триггером для развития в Казахстане транспортной сферы в рамках программы «Нұрлы жол». И это очень хорошо согласуется с регио­нальными трендами по развитию континентального транзита, в частности, экономического пояса Шелкового пути.

Все это отражает великолепную способность Лидера нации быстро реагировать на непредсказуемые меняющиеся условия и даже обращать их в свою пользу. Более того, многие авторитетные экономисты обращают внимание, что наша страна никогда не замыкается на собственном развитии и благополучии. Так, Президент Казахстана предлагает пути и механизмы преодоления кризисных тенденций на глобальном уровне, опираясь на богатейший опыт национальных реформ.

Наша страна не только уверенно встраивается в глобальные тенденции, но и пытается в целом успешно формировать свою собственную картину мира. Так, мы первыми на пространстве СНГ разработали и приняли долгосрочные Стратегии развития до 2030 и 2050 годов.

Несмотря на определенный скепсис со стороны соседей, которые были заняты оперативными задачами выживания, указанные до­кументы стали ориентирами эффективного движения Казахстана вперед. Это говорит о том, что руководство страны хорошо понимает мировую ситуацию и стремится использовать все ее возможности для собственного развития.

И Казахстан продвигает свое видение развития не только на национальном уровне, но и на международном. В частности, как ответ на вызовы конкретного исторического момента в 1990-х годах Нурсултан­ Назарбаев поддержал и успешно инициировал целый ряд эффективных диалоговых площадок в области международного сотрудничества и безопасности.

Так, в свое время наша страна стала одной из активных стран – основательниц ШОС и ОДКБ, запустила региональный форум СВМДА и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Время показало продуктивность идей Главы государства – все эти структуры успешно встроились в новую миросистему и сегодня продолжают свою миссию.

К примеру, ШОС уже давно утвердилась как платформа для серь­езного регионального диалога, а стремление Индии и Пакистана вступить в нее в нынешнем году – доказывает ее авторитет. ОДКБ развивает свой потенциал как щит военной безопасности в СНГ. СВМДА возглавил Китай – новая глобальная держава и двигатель мировой экономики. А совсем недавно в июне т.г. в Астане прошел уже 5-й по счету Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Ярким примером казахстанского лидерства выступает и уже работающий сегодня Евразийский экономический союз. Эта идея прошла свой непростой путь от выступления Нурсултана Назарбаева в Москве в 1994 году до подписания договора о создании ЕАЭС в 2014 году в Астане – молодой столице Казахстана. Вспомним, что сразу после распада Советского Союза мало кто верил в возможность некой интеграции в СНГ. А уже через 20 лет мы живем в новой геоэкономической реальности, которая когда-то родилась в замыслах казахстанского Лидера.

Таким образом, история наглядно показывает, что замыслы и идеи Президента Казахстана успешно реализуются, продолжают свою жизнь и гармонично встраиваются в новую, постоянно меняющуюся реальность. Все эти достойные примеры делают нашу страну все более узнаваемой и авторитетной в мире. Думается, здесь весьма уместно привести слова Нурсултана ­Абишевича о том, что «Казахстан доказал себе и ближайшим соседям, что может добиваться поставленных целей, какого бы масштаба они ни были. Последовательность, преемственность и поступательность в достижении стратегических целей – вот что обеспечивает нам успех, устойчивость нашему развитию».

Завершение переговоров о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию будет способствовать интеграции страны в мировую экономику, вхождению в 30 ведущих стран мира и выполнению Плана нации «100 конкретных шагов».

За короткое время Глава государства сумел решительно продвинуть республику на лидирующие позиции в СНГ, в котором Казахстан служит моделью развития для других постсоветских стран.

Казахстан обрел статус регионального лидера, генератора значимых в глобальном масштабе инициатив, сумел позиционировать себя в качестве открытой страны с эффективной экономикой и стабильной социальной системой.

Наша страна стала законодателем политической и экономической моды во всей Евразии, обрела статус одного из ключевых игроков системы региональной и глобальной безопасности.

Ключевой принцип развития Казахстана под лидерством Первого Президента заключается в идее четкого менеджмента всеобщего развития, в котором обозначена новая экономическая, социальная, внешнеполитическая парадигма страны.

Нурсултан Назарбаев посвятил свою жизнь созиданию государственности. Казахстан и его Лидер во многом тождественны. И убедительная победа Главы государства на президентских выборах 2015 года вновь это доказала. Примечательно, что и граждане, которые созидали государственность Казахстана с момента обретения независимости, так и молодые поколения, уже рожденные в суверенной республике и только получающие право политического выбора, выразили свое полное доверие Нурсултану Назарбаеву и его лидерству.

Убежден, что казахстанский путь, или «модель Назарбаева», как отражение лидерства Созидателя независимого Казахстана, – это тот вопрос, который еще предстоит глубинно изучать будущим поколениям. Его особенности, безусловно, войдут обязательными образовательными кейсами в мировые учебники по государственному управлению и политическим наукам. Как это в свое время было с Сингапуром, Малайзией, Южной Кореей, государствами БРИКС и другими состоявшимися странами, которые успешно возвысились в мировой иерархии развития.



Сергей ДЬЯЧЕНКО, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, первый заместитель руководителя фракции партии «Нур Отан»