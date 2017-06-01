Феномен исторического наследия

Начали встречу с минуты молчания, отдавая дань памяти казах­станцем, которые погибли и пострадали при политических репрессиях.

Говоря о модернизации общественного сознания, Глава государства отметил, что «история и национальные традиции являются платформой, соединяющей горизонты прошлого, настоящего и будущего народа», где память становится неотъемлемым механизмом духовной модернизации.

– Сегодняшний день дает нам возможность вспомнить трагические страницы истории Казахстана. Перед нами стоят задачи по внедрению новых подходов в сохранении и оценке феномена исторической памяти, которая служит важной составляющей фундамента проводимой модернизации общественного сознания каждого современного мангистаус­ца, – подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Своим мнением о важности сохранения исторического наследия в рамках духовной модернизации поделились кандидат историчес­ких наук, член научно-экспертной группы при Ассамблее народа Казахстана Мангистауской области Эльвира Абланова, краевед Койлыбай Каражанулы, члены этнокультурных объединений чеченцев и ингушей «Вайнах» Магомед Чучаев и корейского центра Эхман Ким.

– Мы живем на этой земле уже 80 лет. В 1937 году меня, четырехлетнего мальчика, вместе с родителями депортировали в Казахстан. Он стал для нас второй родиной. Первые годы депортации были очень тяжелыми для наших родителей. Моя семья очень благодарна казахскому народу, который в трудный час протянул нам руку помощи и поделился последним куском хлеба. Такое не забудешь, – считает Эхман Ким.