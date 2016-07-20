Феномен терроризма в Казахстане не связан с образованием – Ирсалиев

Общество
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Айнур Курамысова
Фото с сайта edurk.kz
В школьной программе Казахстана заложены все элементы жизнестойкости, поэтому феномен терроризма не связан с образованием. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил президент АО "Информационно-аналитический центр" Серик Ирсалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Многие исследователи говорят, что носителем идеологии салафизма и крайнего проявления – джихадизма и его практического воплощения являются люди, которые где-то недополучили гуманитарных ценностей в системе образования. Это люди, которые были в околокриминальной среде и уже в молодости проявляли склонность к правонарушениям.

Но когда в душу такого человека западают некие идеи, которые ему кажутся очень интересными и справедливыми, и когда эти идеи сподвигают его реализовывать те качества, которые он получил в около криминальной среде, вот тогда появляются такие люди, которые идут убивать... В нашей системе образования заложены все элементы, которые должны дать нормальному человеку основы жизнестойкости и никогда не подвигнуть делать что-то плохое. Но феномен терроризма связан не с тем, что чего-то нет в системе образования. Здесь очень многофакторный анализ нужно проводить", – сказал Ирсалиев.

Он отметил, что терроризм, который происходит на территории постсоветского пространства, связан с политическими и криминальными элементами. А религиозный экстремизм больше всего распространен в странах Северной и Центральной Африки, в странах Магриба.

"Современный мир очень сложный, информация увеличивается каждый год практически в два раза. В нашей жизни происходит очень много событий, которые нам нравятся или нет. И если на каждое такое событие вводить отдельный предмет, то вы представляете, какая будет программа? Еще в 80-х годах прошлого века самые продвинутые страны сделали в своем образовании вот такой ход. Они поняли, что бесполезно сейчас создавать новые предметы, которые бы отвечали на вызовы и угрозы современного мира.

Мир стал слишком быстро меняющимся, более того, многие сейчас говорят о том, что мир становится непредсказуемым. И предусмотреть все это в учебном плане и программе невозможно. И они пошли по другому пути. Они сказали: "Давайте сделаем наше образование таким, которое позволит нашему ребенку самостоятельно ориентироваться в этом огромном потоке информации, научить ребенка фильтровать информацию, анализировать, структурировать и эффективно использовать для своей жизни"", – подчеркнул эксперт.

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