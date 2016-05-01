​Феномен тюркского звука

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Организовали симпозиум Международный совет по традиционной музыке (ICTM), Казахская национальная консерватория им. Курмангазы при поддержке Фонда Первого Президента РК и ТЮРКСОЙ. К разговору пригласили музыковедов из тюркоязычных стран, а также из Великобритании, Германии, Италии и Нидерландов.

Приветствуя гостей, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеи­нов сказал, что Международная организация тюркской культуры всегда активно поддерживает музыкальное искусство и исследования в этой сфере. Например, летом прошлого года в столице Казахстана при поддержке ТЮРКСОЙ с успехом прошел Фестиваль традиционной музыки тюркских народов в концертном зале Казахского национального университета искусств. Д. Касеинов пожелал участникам успехов в дальнейшем изучении тюркской музыки и ее значения в контексте мирового искусства.

Вице-президент ICTM и руководитель исследовательской группы «Музыка тюркоязычного мира» при этой организации профессор Кембриджского университета Разия Султанова выразила благодарность за поддержку, в том чис­ле ректору Казахской национальной консерватории профессору Жание Аубакировой.

– Нашу исследовательскую группу мы создали десять лет назад, – продолжила она. – И оказалось, что к тюркской музыке существует огромный интерес. Сегодня у нас в группе 150 исследователей из стран СНГ. Мы охотно работаем в соавторстве с музыковедами из Алма­ты и Астаны. Казахстан – это особая страна, с интересной культурой. У нас есть проекты, которые помогут в изучении казахской музыки, а западным музыковедам – в знакомстве с культурой Казахстана.

Тема нынешнего V симпозиума – «От голоса к инструменту: феномен звука в традиционном культурном наследии тюркоязычного мира». В течение трех дней состоялись секционные заседания, мастер-классы, видеопрезентации, в том числе новых изданий, были представлены доклады, обзор проведенных исследований. К примеру, интерес вызвал доклад младшего научного сотрудника Института филологии Сибирского отделения РАН Екатерины Тирон. Она занимается изучением традиций горлового пения в Республике Тыва.

Хоомей, или горловое пение, по ее словам, это огромное явление в тюркской культуре. Этим, наверное, можно объяснить популярность и притягательность хоо­мея. Исследование вы­явило, какие из основных стилей горлового пения сегодня распространены. Так, научная экспедиция в 2009 году зафиксировала бытование стилей хоомей: горловой, сыгыт – свистящий и каргыра – хрипящий. Один из исполнителей использовал стиль борбаннадыр, или перекатывающийся. На самом деле стилей больше, но хоомей является среди них базовым. Ученые констатировали и наличие субстилей горлового пения у тувинцев.

Прозвучали также доклады о компьютерных исследованиях звука в тюркской музыке, о казахском кобызе, связи итальянских традиций с древней тюркской культурой, а также о современном казахстанском музыкознании, песенном искусстве и исполнительских особеннос­тях. Доклады изданы в специальном сборнике. Для участников симпозиума в Большом зале Казахской национальной консерватории состоялись два концерта.

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