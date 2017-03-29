​Феноменальный прорыв

548
Денис Бородич, депутат Рийгикогу (Парламента) Эстонии, сопредседатель парламентской группы дружбыс Казахстаном

Убежден, реализация Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» призвана способствовать качественным изменениям в экономике, что, в свою очередь, непременно придаст импульс укреплению нашего сотрудничества. Ключевым элементом двусторонних отношений Казахстана и Эстонии являются крепкие экономические связи, немаловажная роль в которых отводится взаимодействию в транспортно-логистической сфере. Казахстан может стать для Эстонии «воротами в Азию», а мы в свою очередь готовы наладить транспортные коридоры, соединяющие вашу страну с Европой.

Что касается конституционной реформы, это непростой процесс, требующий немалых усилий и времени. В то же время системный и последовательный подход к этому вопросу говорит о зрелости самого государства и высокой ответственности руководства страны за ее судьбу и будущее развитие.

Как депутат, я только приветствую усиление роли Парламента. Вместе с тем время убедительно доказало востребованность сильного института президентства на этапе становления страны. Благодаря проведенным социально-экономическим реформам обеспечен феноменальный прорыв экономики государства. Взвешенная политика и высокий авторитет Президента Нурсултана Назарбаева на мировой арене позволили выстроить дружеские отношения со всеми соседями и партнерами. Результаты этих усилий сегодня наглядно видны в общественно-политической и социальной жизни государства.

