​Фермерство – это коллективный труд

Руководитель сельского производственного кооператива «Ак сут» Нелли ­Салиханова около 20 лет работает на земле. В эту сферу она пришла, уже имея за плечами жизненный и профессиональный опыт. По нашей просьбе она поделилась своим видением земельного вопроса.

– Нелли Утеповна, в чем, по вашему мнению, причина возникшей проблемы?

– Я сполна познала труд фермера, не понаслышке знакома с проблемами сельского хозяйства. Знаю, что многие земле­владельцы сегодня не работают на земле, сделав ее предметом купли-продажи. Подобными действиями они породили недовольство среди крестьян и многих фермеров. Мы с надеждой ждали последние поправки в Земельный кодекс, считая их необходимыми и прогрессивными.

В частности, продажу земли в частную собственность, сдачу ее в долгосрочную аренду тем, кто готов работать на ней и вкладывать инвестиции. Я думаю, что провокационные разговоры идут от людей, над которыми нависла угроза изъятия земли, кто до сей поры не возделывает ее. А некоторые поступают хитро – распашут по весне землю, устраивая показуху для контролирующих органов, а потом земля так и стоит до осени нетронутой. Поэтому считаю, что земля должна быть у тех, кто занимается настоящим делом. Считаю, что наши чиновники должны были выйти к людям и активно разъяснять этот закон. Мои коллеги-фермеры, с которыми мы обсуждаем земельный вопрос, единодушны в том, что поправки были прогрессивными.

– Разве не обоснованы страхи насчет выкупа земли иностранцами?

– Эти разговоры ведут те, кто хочет перевести стрелки на мифических иностранцев. Ни один здравомыслящий иностранец не будет вкладывать инвестиции, не имея прав и долгосрочных гарантий. В законе четко прописано, что земля иностранцам продаваться не будет, а аренда предоставляется без права ее дальнейшего приобретения. Я именно тот фермер, который ждет инвестиций.

Ведь инвесторы будут вкладывать финансы в мой бизнес, привлекут новые технологии, у меня увеличится производство молочной продукции. Разве это плохо? Земля будет приносить прибыль, они ее никуда не увезут с собой. Если у нас нет средств, сил, знаний, почему мы боимся инвесторов? Считаю, что в статьях закона об аренде должно быть все четко и строго прописано, чтобы не было никаких лазеек.

– Вы начинали бизнес с одной коровы, сейчас у вас более 70 голов крупного рогатого скота. Какие планы строите?

– Я могла бы давно довести поголовье скота до ста и более голов, но не расширяюсь, потому что у меня нет земли под пастбища. Это самый сдерживающий фактор для моего бизнеса. Поэтому я возлагала большие надежды на последние поправки в закон. Мы надеялись, что землю нерадивых хозяев передадут тем, кто остро нуждается в ней.

Настало время провести строжайшую и тщательную инвентаризацию земли. Среди владельцев есть и латифундисты, которых я называю асфальтными фермерами. Они не раз предлагали мне купить у них землю, но цены у них заоблачные. Еще одна проблема заключается в том, что сотни тысяч крестьян покинули свои села, не имея на руках ничего, кроме земельных паев. Они не могли начать бизнес, купить удобрения, технику, потому что банки требуют залоги. Те, кто сдавал паи в аренду, имел мизерные доходы. Проблемы этих людей тоже надо решать, чтобы вернуть сельчан на землю. Глава государства принял правильное решение, объявив мораторий на спорные статьи Земельного кодекса, чтобы во всем досконально разобраться.

– Каким видится вам путь дальнейшего развития села?

– Решение этого вопроса лежит в развитии кооперации, но несколько в ином виде, чем сегодня предлагают. Почему мы боимся сказать, что истина кроется в восстановлении крупных форм хозяйствования, по типу тех же колхозов? Безусловно, учитывая новые реалии, когда будут объединены частные земли, а каждому фермеру будет спускаться план работы. В возрождении крупных хозяйств необходимо применить механизм государственно-частного парт­нерства. Для этого надо провести инвентаризацию земли, определить ясную картину экспорта и импорта сельхозпродукции. Определить прио­ритеты и знать, что производить и выращивать. Кто-то должен заниматься семенами, кто-то – племенным скотом, кто-то – сбытом продукции. Это – коллективный труд.

Уверяю, что большинство фермеров сегодня не в состоянии рационально использовать землю, потому что они не специалисты. Вся бесхозная земля должна отойти в кооператив. На этих землях надо построить МТС, склады, ветеринарные амбулатории и все самое необходимое. Пока же мы неэффективно тратим госсредства в поисках оптимального варианта развития села.

Да, была приватизация. У нас не было другого выхода, не было опыта в рыночной экономике. Прекрасно понимаю обезземеленных крестьян, которые пострадали от поспешной реформы на селе. Но сегодня государство в силах взять на себя координирующую роль. Я – за такую кооперацию.

Следуя зарубежному опыту, нам предложили создать молочный кооператив. Я вошла в состав его учредителей – нас всего семь человек. Государство предлагает всем фермерам, которые имеют поголовье, сдавать молоко на молочный завод, на его строительство выделено 700 млн тенге. В последующем государство погасит одну треть суммы, а оставшуюся часть должны погашать учредители в течение 10–15 лет.

Смогу ли я погасить свою долю? На что я буду развиваться? Вопросы волнуют каждого из нас. Завод рассчитан на переработку 50 тонн молока в день. Откуда такая уверенность, что они будут ежедневно собирать такое количество? Интерес к фермерству возрастает, люди стали выращивать мясной, молочный скот. Но у меня создается впечатление, что все превращается в кампанейщину. В феврале нам сообщили, что надо срочно создавать кооператив, а теперь наступила тишина. Оказывается, до сих пор ищут место под этот будущий завод.

Я более 20 лет живу в Ащибулакском сельском округе Илийского района Алматинской области. Меня приглашают на различные мероприя­тия в акимат, прислушиваются, но не в этом суть. Считаю, что акимы на местах должны не только знать всех фермеров, но и тесно работать с ними, решать все их проблемы.

Абсолютно согласна с критикой Главы государства в адрес руководителей местных исполнительных органов, оторвавшихся от народа. К сожалению, сегодня они больше всего озабочены проведением различных культурно-массовых мероприятий, а не решением серьезных социально-экономических проблем – занятости населения, создания рабочих мест. Они не ведут контроль за рацио­нальным использованием земель, не занимаются организацией сбыта фермерской продукции. Ранее планировалось, что с 1 июля начнутся аукционы по продаже земли, но у меня не было уверенности, что эти земли достанутся тем фермерам, которые нуждаются в ней.

Уже много лет я добиваюсь выделения пастбищных угодий. Местный акимат выделил мне небольшой надел земли, но на днях пастуха снова выгнал его хозяин. На одном из совещаний я лично попросила акима Алматинской области Амандыка Баталова выделить мне 20 га пустующей земли. Он дал поручение замакима, но никакого ответа я так до сих пор не получила. Но для меня, для моей фермы это вопрос жизни и смерти.

Продовольственный пояс вокруг мегаполиса я понимаю в прямом смысле этого слова. Это не только логистические склады по распределению сельхозпродукции. Должно быть озеленение, водообеспечение, нам надо развивать культурные животноводческие пастбища, строить плантации, теплицы.

Мы увлеклись изучением зарубежного опыта, а нам стоит просто вспомнить свое славное прошлое – когда на селе кипела жизнь, все были при деле, были социальная инфраструктура и защита.

Все мы ждем того, чтобы нас всех собрали под один координирующий орган. Я бы первой вступила в подобный кооператив. Сегодня много людей изучают мой опыт, просят совета. Заметила, что все хотят сразу получать хорошую прибыль, но никто не хочет слышать о том, что за всем этим 18 лет адского труда.

Знаю, что фонд «Даму» выдает огромные средства на развитие сельского хозяйства, но насколько эффективно используются они? Государство выделило за последние годы столько субсидий, дотаций отрасли, а отдача пока низкая. К сожалению, зачастую у нас государственные программы пишут те, кто никогда не работал на земле. Считаю, что наш путь – государственно-частное партнерство. У нас огромные площади, поэтому частник один не вытянет их. Посмотрите на наших соседей. Не секрет, что кыргызские фермеры в большом количестве поставляют нам сельхозпродукцию. Насколько мне известно, у них принят закон о пастбищах, предоставляющий фермерам одинаковые условия для выпаса скота. Не стыдно перенять и этот опыт.

Я была в составе казахстанской делегации, которая изучала опыт кооперативов в провинции Тренто в Италии. Кооперативы там создали монахи 150 лет назад для своих нужд. Меня удивило, что государство там решает все проблемы фермеров. Их задача заключается в том, чтобы только работать на земле. Министр сельского хозяйства этой провинции сказал нам, что они субсидируют крестьян не столько для выгоды, сколько для сохранения ландшафта земли – красивые виноградники, ухоженные фермы, и чтобы люди не покидали свои родные края.

Мы тоже придем к этому, но для этого надо время.

фото Юрия Беккера