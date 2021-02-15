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Фермеры бьют тревогу
Асель Мухамед-Амин

Однако, несмотря на оптимис­тичные данные, не все так радужно. Острый дефицит средств сегодня ощущают такие приоритетные отрасли, как животноводство, переработка, технологическое обновление. Уже на протяжении ряда лет господдержка сельхозпроизводителей в виде субсидий остается неизменной. С началом нового года фермеры всякий раз ожидают: внесет ли Минсельхоз изменения в правила субсидирования? Ведь без ответа на этот вопрос они не имеют возможнос­ти планировать свои действия на долгосрочный период.

Не стало исключением и начало текущего года. Увидев размещенный на портале «Открытые НПА» проект постановления Акмолинской области «Об утверждении объемов субсидий в области животноводства» на 2021 год, фермеры забили тревогу. Минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на субсидирование агропромышленного комплекса на 2020–2022 годы, предусмотрены без увеличения – 16,1 млрд тенге.

Если на конец 2020 года, с учетом корректировок бюджета, объем субсидий на развитие животноводства составил 9,4 млрд тенге, то в текущем году пре­дусмотрено всего 4,6 млрд тенге. Выделенная сумма позволит удешевить затраты лишь на 30%.

Обеспокоены аграрии и тем, что из года в год не могут компенсировать затраты на корма. На днях в адрес региональной палаты предпринимателей пос­тупили коллективные обращения сразу от 33 хозяйств области.

В соответствии с Правилами субсидирования средства, направляемые на удешевление стоимости кормов, предусмотрены только из средств местного бюджета. В 2020 году лишь в ряде областей (Северо-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской) фермеры смогли снизить затраты на корма, а вот в Акмолинской области по этому направлению субсидии не выделялись более 5 лет.

Фермер из Зерендинского района Манат Кошкенов занимается животноводством уже несколько лет. При поддержке государства планировал увеличить поголовье КРС, однако расходы оказались практически неподъемными.

– Стоимость только одного мешка корма – до 3 тысяч тенге, а в день мешков нужно 6–8. Знаю не понаслышке, в соседних областях предоставляют субсидии на корма. Вот и получается государство в государстве, с разными условиями для бизнеса, – сетует фермер.

Как считает начальник отдела РПП Жулдызай Аубакиров, сравнивая потребности бюджета прошлого и текущего годов, можно уже сегодня ожидать, что общая сумма дефицита субсидий в АПК составит порядка 20 млрд тенге. Только на развитие животноводства дополнительно нужны порядка 8,9 млрд тенге, на возмещение затрат за приоб­ретенные пестициды – около 3 млрд, удобрения – 1,8 млрд тенге, семена – 0,5 млрд тенге.

Тем временем, по данным обл­управления сельского хозяйства, в текущем году акмолинским фермерам для развития животноводства необходимы субсидии в размере 13,5 млрд тенге.

– Размер дотаций не менялся с 2014 года. При этом производство и поголовье скота за эти годы увеличились. В прошлом году нехватку субсидий решили за счет дополнительных средств из республиканского бюджета, – говорит заместитель руководителя облуправления сельского хозяйства Хасым Иткусов.

Об этой проблеме известно и министерству, и мажилисменам, запросы которым областные ведомства шлют с завидной регулярностью. Но пока безуспешно.

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