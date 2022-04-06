За два месяца 2022 года 2 из 7 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Мангистау произошли с участием сельскохозяйственных животных, в результате один человек погиб. Хозяин животного, ставшего причиной аварии, восстановил владельцу его разбитое авто. В прошлом году было зафиксировано 17 ДТП с участием скота, в которых 10 человек погибли, еще 26 получили травмы. По всем случаям со смертельным исходом людей заведены уголовные дела. В 2021-м аварии с участием животных составили 28% от общего количества ДТП.

В департаменте полиции регио­на отмечают, что причиной происходящего не всегда является халатность хозяев безнадзорно пасущегося скота.

– Я не говорю, что все водители виноваты, но в основном это так. Большая часть таких дорожно-транспортных происшествий случается из-за нарушения скоростного режима, который фиксирует система «СКАТ-ПП». Согласно анализу, причинами дорожных происшествий в регионе чаще всего являются превышение скорости, нарушение правил обгона, невнимательность пешеходов и появление безнадзорного скота на проезжей части в темное время суток, – говорит руководитель местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области Калдымурат Айгараков.

В настоящее время общее поголовье скота в регионе составляет более 589 000 голов, из них почти 90% зарегистрированы, а значит, имеют ушные бирки. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев подтверждает, что ситуации с наездом на скот чаще всего происходят в темное время суток, и, чтобы засвидетельствовать произошедшее, сотрудники ветеринарной службы не успевают оперативно приехать. Зато успевают хозяева, которые срезают бирки с ушей верблюдов, чтобы не брать на себя вину за аварии, причиной которой стало их животное. Нередко случаются инциденты, когда сотрудники правоохранительных органов устанавливают, кому принадлежат непарнокопытные виновники аварий путем считывания чипа сканером, но даже тогда хозяева напрочь отказываются от своей скотины.

По информации Бердибека Маркабаева, 84,5 тыс. лошадей в Мангистау чипировано. Сама процедура является обязательной, но до некоторого времени исполнять ее спешили не все владельцы скота. Во-первых, потому что скрывать истинное поголовье своего стада выгоднее, с экономической точки зрения, а во-вторых – так проще избежать наказания за инциденты. Однако ситуацию изменил джут 2021 года, когда ветеринарная служба констатировала, что практически все найденные в степи погибшие лошади не были зарегистрированы, а значит, их хозяева не имели права на компенсацию от государства. После случившегося желающих зарегистрироваться и получить субсидии от государства заметно прибавилось. Но избавиться от присутствия КРС на проезжей части пока не удается.

– Для снижения количества аварий на дорогах области регулярно обновляются дорожные знаки, обеспечивается их нормальное состояние и видимость в ночное время. В прошлом году, согласно предписаниям, мы установили 4 дополнительных дорожных знака «Перегон скота» на трассе Актау – Форт-Шевченко и Актау – Каламкас, их количество может быть увеличено, если будут установлены иные участки дороги с аналогичными рисками, – отметил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Абай Туралханов.

Как сообщает заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Арман Жолдыкулов, в период с 2020 по 2021 год на дорогах республиканского значения установлено 25 км ограждений типа «Электропастух». Эти работы будут продолжены. Результаты, по его словам, уже видны: те участки, на которых установлено оборудование, реже стали появляться в сводках аварий с участием домашних животных.

– После появления электронной изгороди на данных участках не было зарегистрировано ни одного ДТП, – констатирует Калдымурат Айгараков. – Хозяе­ва, чьи животные разгуливают по городским улицам и трассам, на первый раз получают предуп­реждение, а на второй – наказание по статье 408 КоАП РК. Мы проводим беседы с фермерами ежемесячно, напоминая, что подпунктом 1 пункта 8 раздела 24 Правил дорожного движения владельцам скота не допускается оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих их появления на дорогах с твердым покрытием. Положительным опытом стало применение светоотражающих лент.

В прошлом году в Мангистау установили 14 макетов верблюдов и лошадей вдоль трасс облас­ти. Руководитель местной полицейской службы сообщил, что за это время их расположение меняли согласно анализу электронных систем видеонаблюдения, которые определяют наиболее аварийные участки. Эти действия были предприняты и для того, чтобы водители не привыкали к местам расположения макетов и снижали скорость, видя угрозу.