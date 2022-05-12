Экономика
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Бек Нигметов

Боль мангистауских крестьян

Председатель правления Ассоциации фермеров Жигули Дайрабаев рассказал, что он и его заместитель посетили все пять районов области. Побывали на самых отдаленных животноводческих отгонах.

– Признаюсь, увиденное произ­вело на нас удручающее впечатление, – говорит Жигули Дайрабаев. – На огромных просторах не увидеть растительнос­ти – ее выжгло солнце, убило безводье. Поэтому домашнему скоту попросту нечего есть. В окрестностях отгонных участков можно увидеть трупы павших животных. Ну а то поголовье, которое удалось сохранить, – истощавшее, что называется, кожа да кости...

Оказалось, засуха пришла в эти места еще в 2016 году. Однако в последние два года ее последствия стали наиболее губительными. К примеру, у фермера Темирхана Есжанова из села Саур Тупкараганского района пала от бескормицы 81 овца из 100. Уали Конарбаев из того же района потерял все, что имел, – 400 голов овец. Серик Айдаров из Мунайлинского района смог сохранить 80 верблю­дов, но они истощены, поэтому весь нынешний приплод не превысил пяти верблюжат.

– Подобные примеры можно приводить и далее. Нет травы, фуража, своими глазами видел, как скармливают скоту картон, – говорит Жигули Дайрабаев.

В Мангистауской области снега выпадает мало, поэтому скот здесь выпасается круглый год. В этом году, согласно прог­нозам, засуха продолжится, поэтому свет в конце туннеля для бедствующих фермеров еще не забрезжил. Ответ на классический вопрос «Что делать?», по мнению главы Ассоциации фермеров, очевиден – обводнять иссушенные территории области. Для этого необходимо провести разведку подземных запасов. В то, что вода все-таки сокрыта под толщами земли Мангистау, верит местное население.

Дело в том, что на огромных иссушенных площадях, хоть и нечасто, но можно встретить зеленые оазисы. Здесь выращивают кормовые травы, фруктовые деревья, овощи и ягоды. Вся эта благодать появилась благодаря использованию сохранившихся еще с советских времен скважин. Вода из них идет пригодная не только для земледелия, но и водопоя. Поэтому есть надежда на то, что гидрогеология принесет свои плоды и на засушливых ныне территориях региона. Ну а будет вода – будет жизнь.

По мнению председателя Ассоциации фермеров Казахстана, сделать это можно было и раньше, но в нефтяном регионе фокус внимания властей был сосредоточен на добыче углеводородов. Сельское хозяйство на фоне «черного золота» отошло на второй, а то и третий план, было предоставлено само себе, лишено системного подхода, и его положением никто особо не интересовался... Ситуацию усугубили климатические изменения. В результате имеем то, что имеем.

В силу сложившейся ситуа­ции председатель Ассоциа­ции фермеров Казахстана счел необходимым обратиться к Президенту Казахстана. В ряду мер для спасения фермерских хозяйств Мангистау предлагается ввести субсидирование расходов фермеров на обводнение отгонных точек, проведение изыскательских работ по выявлению подземных водных запасов, наконец, придание аграрному сектору области, с учетом большой затрудненности хозяйствования, особого статуса.

В обращении к Премьер-ми­нистру Казахстана также излагаются предложения по решению проблем мангистау­ских фермеров, в их числе – создание кормовой базы для животноводства региона путем выращивания многолетних кормовых культур. Правда, это станет возможным только после того, как будет решена проблема обводнения иссушенной земли.

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