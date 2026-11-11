Фермеры обменялись опытом

Сельское хозяйство,Китай
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Делегация сельхозпроизводителей региона посетила КНР по приглашению международной палаты Синьцзянского производственно-строительного корпуса Китая. Целью рабочей поездки в Урумчи стало участие в международном бизнес-форуме, установление деловых контактов, обмен опытом и ознакомление с совре­менными технологиями, применяемыми в аграрной сфере Поднебесной.

фото из архива улытауских предпринимателей

В состав делегации вошли руководители фермерских и кресть­янских хозяйств, а также представители областной Палаты предпринимателей. Сельские предприниматели провели B2B-переговоры с китайскими компаниями, посетили сельскохозяйственные и промышленные предприятия, ознакомились с организацией производства, автоматизацией процессов и современными подходами к ведению фермерского бизнеса.

– Мы своими глазами увидели, насколько далеко китайские сельхозпроизводители продвинулись в вопросах автоматизации, цифровизации и эффективного использования земельных и водных ресурсов, – отметил участник делегации, руководитель КХ «Кунедилов Б.» Бауржан Кунедилов. – Особенно впечатлили современные технологии, высокая производительность труда и четкая организация всех этапов производства.

Большое внимание делегация уделила знакомству с китайскими производителями сельскохозяйственной техники. На предприятиях в Урумчи казахстанским аграриям были представлены современные тракторы, комбайны и навесное оборудование.

В планах отдельных хозяйств – приобретение в лизинг тракторов, оборудования для закрытого грунта и автоматизированных систем. Особый интерес вызвали технологии для растениеводства. К примеру система минимальной обработки почвы No-Till, позволяющая сохранять влагу и защищать земли от эрозии. Поразил выбор современных систем капельного и спринклерного орошения.

В Китае широко применяются датчики влажности почвы, автоматизированное управление поливом и цифров­ые решения, позволяющие рационально расходовать водные ресурсы. Для засушливого Улытау такой опыт актуален, особенно в свете поручения Главы государства, озвученного в нынешнем Послании.

Президент призвал обеспечить повсеместное внедрение принципов рационального и рачительного использования воды – ресурса, ценность которого сложно переоценить в современных реалиях.

По итогам поездки члены делегации Улытау определили несколько перспективных направлений сотрудничества. В первую очередь это системы капельного орошения, оборудование для мониторинга состояния почвы, автоматизированные решения для управления хозяйствами. Интерес представляют также малогабаритные цеха по переработке мяса, оборудование для упаковки и шоковой заморозки продукции, высокопродуктивные семена овощных культур и современные средства защиты растений.

По словам главы фермерского хозяйства СПК «Коктобе»­, председателя отраслевого совета Палаты предпринимателей области Улытау по АПК Гульназ Омаровой, подобные деловые миссии способствуют развитию сотрудничества между казахстанским и китайским бизнесом, помогают находить партнеров, поставщиков и новые возможности для осуществления совместных проектов.

Как подчеркнула начальник отраслевого отдела и сопровождения инвестиционных проектов Палаты предпринимателей области Улытау Камшат Кунедилова, поездка позволила региональным аграриям по новому взглянуть на перспективы развития собственного бизнеса. Необходимо внедрять современные технологии, повышать производительность труда, развивать переработку и осваивать новые рынки сбыта.

Международный обмен опытом открывает перед сельхозпроизводителями Улытау новые возможности для технологического обновления, привлечения инвестиций и укрепления деловых связей с зарубежными партнерами.

#Китай #предприниматели #область Улытау

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