Несмотря на то, что в стране принимаются меры для улучшения делового климата, ежедневно бизнесмены сталкиваются с трудностями, препятствующими их деятельности. Взять хотя бы сельскую местность, где, казалось бы, ничего не мешает развитию крестьянских хозяйств. Как выяснилось, все же существуют некоторые барьеры. Самый злободневный вопрос, который беспокоит многих крестьян, – это общий налоговый режим.

– Раньше мы платили единый земельный и другие обязательные налоги, бухгалтерию вели по упрощенной схеме, – рассказал глава КХ «Шаушен» Сайранбай Доненбаев. – С недавнего времени требования изменились, и нам необходимо сдавать отчетность на общих основаниях. В связи с этим появилась новая большая проблема, поскольку соответствующих специалистов в селе практически нет. Многие крес­тьяне даже учет не ведут, не то что подробную бухгалтерию.

По мнению сельчанина, нужно пересмотреть Налоговый кодекс и отменить НДС на продукцию фермеров, поскольку последний заметно сдерживает развитие крестьянских хозяйств и препятствует укрупнению агроформирований.

– В настоящее время из-за НДС больше всего страдают животноводы, поскольку от продажи скота им необходимо выплатить в государственную казну очень большую сумму. Порой конечный результат не оправдывает вложенных сил и средств. Разве это справедливо? Как тогда нам развивать свое производство? – сетует Сайранбай Доненбаев. – У нас до сих пор нет единого стандарта, сколько нужно вложить средств, чтобы вырастить, к примеру, овцу конкретной породы до 2-летнего возраста. Это способствовало бы определению ее себестоимости. Думается, если дело пойдет так и дальше, животноводством будет заниматься все меньше сельчан.

По мнению главы хозяйства, лучше было бы сделать для крестьян одну фиксированную ставку. К примеру, оставить только единый земельный налог, но повысить его до конкретной цифры, тогда бы не было необходимости содержать бухгалтера, кроме того, крестьяне стали бы независимы от контролирующих органов. В этом случае решается и вопрос более эффективного использования сельскохозяйственных земель. Ведь сами аграрии будут стараться работать усерднее, чтобы была соответствующая отдача.

– К примеру, если у фермера есть 10 тысяч гектаров земли, он должен заплатить 10 миллионов тенге в год, на остальное его производство налоги не должны распространяться, – предложил аграрий. – Можно вывести эту цифру, исходя из дохода на один гектар и качества земли по регионам. Этот фактор важен, поскольку в разных районах почва отличается, это, соответственно, влияет и на урожайность.

Немаловажным фактором для развития бизнеса в глубинке является поддержка науки. Но, к сожалению, Сайранбай Доненбаев на свои неоднократные обращения за помощью и советом к ученым так и не получил ответа. Остались лишь пустые обещания, несмотря на то, что все, чем занимается КХ «Шаушен», связано с наукой, – будь то выведение новых пород домашнего скота, выращивание зерновых колосовых, семенное производство или кумысолечение.

Между тем, по мнению директора ТОО «Триана-Тараз» Антонины Ан, необходимо умерить аппетиты монополистов, которые нередко находят лазейки в законе и повышают тарифы, что сильно бьет по карману. Нередко тормозящим фактором для развития становится и налоговая задолженность. Чаще всего она образуется по вине самого предпринимателя или слабой квалификации бухгалтера. Бизнесвумен предложила убрать пеню и штраф, который противоречит нынешней позиции государства поддерживать малый и средний бизнес, а также сократить срок исковой давности до 3 лет. А соответствующие штраф и пеню начислять только в том случае, если человек уклоняется от погашения задолженности. Кроме того, предпринимательница считает необходимым убрать из норм закона право монополистов изменять тариф в исключительных случаях.

На крупных предприятиях есть сложность с кадрами. Некоторые пытаются взращивать их самостоятельно. А это требует дополнительных ресурсов и несколько затормаживает процесс производства. Генеральный директор ТОО «Talas Investment Company» Бахтияр Алдашов считает, что это издержки самой системы образования. Он критически отозвался о вузах, готовящих специалистов для производства. С этим мнением согласна и директор учебно-методического центра ТОО «Казфосфат» Марина Оразова, которая считает необходимым менять подходы в современном образовании.