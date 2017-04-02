​Фермеры предлагают

479
Михаил Тё, Жамбылская область

Несмотря на то, что в стране принимаются меры для улучшения делового климата, ежедневно бизнесмены сталкиваются с трудностями, препятствующими их деятельности. Взять хотя бы сельскую местность, где, казалось бы, ничего не мешает развитию крестьянских хозяйств. Как выяснилось, все же существуют некоторые барьеры. Самый злободневный вопрос, который беспокоит многих крестьян, – это общий налоговый режим.

– Раньше мы платили единый земельный и другие обязательные налоги, бухгалтерию вели по упрощенной схеме, – рассказал глава КХ «Шаушен» Сайранбай Доненбаев. – С недавнего времени требования изменились, и нам необходимо сдавать отчетность на общих основаниях. В связи с этим появилась новая большая проблема, поскольку соответствующих специалистов в селе практически нет. Многие крес­тьяне даже учет не ведут, не то что подробную бухгалтерию.

По мнению сельчанина, нужно пересмотреть Налоговый кодекс и отменить НДС на продукцию фермеров, поскольку последний заметно сдерживает развитие крестьянских хозяйств и препятствует укрупнению агроформирований.

– В настоящее время из-за НДС больше всего страдают животноводы, поскольку от продажи скота им необходимо выплатить в государственную казну очень большую сумму. Порой конечный результат не оправдывает вложенных сил и средств. Разве это справедливо? Как тогда нам развивать свое производство? – сетует Сайранбай Доненбаев. – У нас до сих пор нет единого стандарта, сколько нужно вложить средств, чтобы вырастить, к примеру, овцу конкретной породы до 2-летнего возраста. Это способствовало бы определению ее себестоимости. Думается, если дело пойдет так и дальше, животноводством будет заниматься все меньше сельчан.

По мнению главы хозяйства, лучше было бы сделать для крестьян одну фиксированную ставку. К примеру, оставить только единый земельный налог, но повысить его до конкретной цифры, тогда бы не было необходимости содержать бухгалтера, кроме того, крестьяне стали бы независимы от контролирующих органов. В этом случае решается и вопрос более эффективного использования сельскохозяйственных земель. Ведь сами аграрии будут стараться работать усерднее, чтобы была соответствующая отдача.

– К примеру, если у фермера есть 10 тысяч гектаров земли, он должен заплатить 10 миллионов тенге в год, на остальное его производство налоги не должны распространяться, – предложил аграрий. – Можно вывести эту цифру, исходя из дохода на один гектар и качества земли по регионам. Этот фактор важен, поскольку в разных районах почва отличается, это, соответственно, влияет и на урожайность.

Немаловажным фактором для развития бизнеса в глубинке является поддержка науки. Но, к сожалению, Сайранбай Доненбаев на свои неоднократные обращения за помощью и советом к ученым так и не получил ответа. Остались лишь пустые обещания, несмотря на то, что все, чем занимается КХ «Шаушен», связано с наукой, – будь то выведение новых пород домашнего скота, выращивание зерновых колосовых, семенное производство или кумысолечение.

Между тем, по мнению директора ТОО «Триана-Тараз» Антонины Ан, необходимо умерить аппетиты монополистов, которые нередко находят лазейки в законе и повышают тарифы, что сильно бьет по карману. Нередко тормозящим фактором для развития становится и налоговая задолженность. Чаще всего она образуется по вине самого предпринимателя или слабой квалификации бухгалтера. Бизнесвумен предложила убрать пеню и штраф, который противоречит нынешней позиции государства поддерживать малый и средний бизнес, а также сократить срок исковой давности до 3 лет. А соответствующие штраф и пеню начислять только в том случае, если человек уклоняется от погашения задолженности. Кроме того, предпринимательница считает необходимым убрать из норм закона право монополистов изменять тариф в исключительных случаях.

На крупных предприятиях есть сложность с кадрами. Некоторые пытаются взращивать их самостоятельно. А это требует дополнительных ресурсов и несколько затормаживает процесс производства. Генеральный директор ТОО «Talas Investment Company» Бахтияр Алдашов считает, что это издержки самой системы образования. Он критически отозвался о вузах, готовящих специалистов для производства. С этим мнением согласна и директор учебно-методического центра ТОО «Казфосфат» Марина Оразова, которая считает необходимым менять подходы в современном образовании. 

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
Школа имени Абая готовится к новоселью
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Убирают хлеб, заготавливают корма
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Растет спрос на газ
Оступившимся помогает служба пробации
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Где родился Конек-Горбунок
Отходы дешевле купить... за границей
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Агрохимия на страже урожайности
Всегда на связи!
Знак уважения молодым талантам
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Главный принцип – человекоцентричность
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Шаг в развитии местной экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]