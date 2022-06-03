Фермеры предложили способ решения проблемы 80-процентного износа сельхозтехники в Казахстане

Ассоциация фермеров Казахстана организовала общереспубликанскую онлайн-встречу аграриев с представителями казахстанских заводов по производству сельхозтехники. Фермеры и машиностроители обсудили совместную стратегию обновления парка комбайнов и тракторов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным Министерства сельского хозяйства, на 1 января 2021 года парк сельскохозяйственной техники в стране состоял из 147,7 тыс. тракторов и 38,1 тыс. комбайнов, а их износ был равен 80%. Обновление по итогам 2021 года имеет фактический уровень по тракторам 3,8%, по комбайнам - 3,3%, и это при нормативе обновления 6-8%.

В ходе встречи фермеры озвучили предложение по улучшению дел. Основывается инициатива аграриев на успешном кейсе программы льготного автокредитования, благодаря которой за не полные три недели было одобрено порядка 10 тысяч единиц техники.

"В целях своевременной подготовки фермеров к уборочной кампании 2022 года, а также дебюрократизации процесса предлагаем запустить аналогичную программу льготного лизингового кредитования сельскохозяйственной техники для казахстанских фермеров через АО "Фонд развития промышленности" из средств АО "Жасыл Даму" с выделением порядка 30 млрд тенге для реализации в лизинг тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники отечественного производства на льготных условиях", - говорится в обращении.

Машиностроители предложение фермеров поддержали, а профильные ведомства обещали в ближайшее время изучить возможность реализации данной программы.