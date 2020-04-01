Экономика
Фермеры РК будут покупать дизтопливо на 15% дешевле текущих розничных цен
Казахстанские фермеры будут покупать дизельное топливо на 15% дешевле текущих розничных цен. Цена дизельного топлива, с учетом доставки, хранения и наценки сельхозоператоров, будет составлять порядка 165 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Ранее Министерством энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства был утвержден "График закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 года", в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) утверждена в объеме 390 тыс. тонн.

Рекомендуемая цена ранее (на февраль – март т.г.) была на уровне 194 тыс. тенге за тонну на заводе (161 тенге за литр), отметили в Минэнерго.

В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, цена дизтоплива для СХТП на заводе будет установлена на уровне 174 тыс. тенге за тонну или 144 тенге за литр.

С учетом доставки, хранения и наценки операторов, цены будет варьироваться в районе 165 тенге за литр, что на 15% дешевле текущих цен (среднерозничная цена дизтоплива на АЗС - 193 тенге за литр), добавили в пресс-службе.

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