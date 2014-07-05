Фермеры северных областей получили более 66 тыс. тонн удешевленного ГСМ для посевной

АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг", в рамках принятых социальных обязательств, практически полностью выполнило план по поставкам удешевленного дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ 2014 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций компании.

"По состоянию на 30 июня 2014 года осуществлены поставки 66,67 тыс. тонн дизельного топлива производства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" обеспечивает основную часть потребностей в удешевленном ГСМ сельхозтоваропроизводителей Акмолинской и Костанайской областей. Поставка удешевленного дизельного топлива в регионы осуществляется согласно утверждённому Плану", - уточняется в распространенном сообщении.

"Цена одной тонны дизельного топлива, согласно данным Министерства нефти и газа РК, составляет 98 312 тенге, что примерно на 10% дешевле среднерыночных цен АЗС", - цитирует пресс-служба директора департамента маркетинга нефтепродуктов АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" Ерлана Жаукина.

Из общего объема отгруженного дизтоплива в Акмолинскую и Костанайскую области поставлено 29,95 тыс. тонн и 36,72 тыс. тонн, соответственно.

АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" - дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз". В активе компании - Атырауский НПЗ (99,5%), Шымкентский НПЗ (49,7%), Павлодарский НХЗ (100%). Основные направления деятельности: управление нефтеперерабатывающими активами, экспорт нефти и нефтепродуктов, развитие розничной сети реализации нефтепродуктов.