Фермеры северных областей получили более 66 тыс. тонн удешевленного ГСМ для посевной

Экономика
Айнагуль Бекеева

АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг", в рамках принятых социальных обязательств, практически полностью выполнило план по поставкам удешевленного дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ 2014 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций компании.

"По состоянию на 30 июня 2014 года осуществлены поставки 66,67 тыс. тонн дизельного топлива производства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" обеспечивает основную часть потребностей в удешевленном ГСМ сельхозтоваропроизводителей Акмолинской и Костанайской областей. Поставка удешевленного дизельного топлива в регионы осуществляется согласно утверждённому Плану", - уточняется в распространенном сообщении.

"Цена одной тонны дизельного топлива, согласно данным Министерства нефти и газа РК, составляет 98 312 тенге, что примерно на 10% дешевле среднерыночных цен АЗС", - цитирует пресс-служба директора департамента маркетинга нефтепродуктов АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" Ерлана Жаукина.

Из общего объема отгруженного дизтоплива в Акмолинскую и Костанайскую области поставлено 29,95 тыс. тонн и 36,72 тыс. тонн, соответственно.

АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" - дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз". В активе компании - Атырауский НПЗ (99,5%), Шымкентский НПЗ (49,7%), Павлодарский НХЗ (100%). Основные направления деятельности: управление нефтеперерабатывающими активами, экспорт нефти и нефтепродуктов, развитие розничной сети реализации нефтепродуктов.

Популярное

Все
Токаев поздравил Президента Азербайджана с Днем независимости
Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эфиопию с Национальным днем
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Более 10 человек погибли в ДТП с грузовиком в Китае
Президента России торжественно встретили во Дворце Независимости
Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу
Токаев – Путину: Будем работать во имя коренных интересов наших народов
Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане
Программу по дзюдо внедряют в систему высшего образования Казахстана
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества
Уголовную ответственность за обещание дать взятку вводят в РК
Юбилейный вечер Розы Рымбаевой прошел в Астане
Образовательные центры проекта «Сириус – Казахстан» могут запустить в Астане и Алматы
В Казахстане появятся собственные кредитные рейтинговые агентства
Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе
Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения
Реорганизация предприятий с целью уклонения от налогов участилась в Казахстане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
ИИ-решения для казахского языка
Президент произвел кадровые перестановки в АСПИР
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Казахстан осуществил дебютный выпуск суверенных панда облиг…
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Samsung Electronics выплатит $400 тысяч каждому сотруднику …
Пассажиропоток на КПП Хоргос вырос на треть с начала года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]