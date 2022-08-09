Экономика
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Андрей Кратенко

Узкое поле

Как выяснилось, эти земли давно были выданы крестьянам согласно решениям администраций сельских округов, без проведения конкурсов. Прошли годы, но только теперь специалисты управления сельского хозяйства выявили нарушения и намерены через суд вернуть участки.

Северо-казахстанские аграрии считают, что у них земли отбирают, и за поддержкой обратились в региональную палату предпринимателей.

В хозяйстве «Возвышенка-СК» из района имени Габита Мусрепова 1,5 тыс. коров мясного направления строится молочная ферма еще на 1 800 буренок. Для каждой нужен качественный корм.

– Этот скот требует мощной кормовой базы, – считает заместитель директора предприятия Денис Посовец. – Еще в 2014 году нам дали земли под сенокос. Ежегодно поставляем населению нашего округа корма по льготным ценам. Теперь часть этих земель, всего 650 гектаров, изымают. Мы боимся, что если кормовые площади заберут, восполнить нехватку земель придется за счет полей с пшеницей или мас­личными культурами.

Повестку в суд получило и крестьянское хозяйство «Атабай» из района имени Магжана Жумабаева. Здесь почти 500 голов коней, коров и овец тоже могут остаться без кормов. Хозяйству сообщили, что их земли решено изъять в пользу жителей села Екатериновка.

– Нам негде будет пасти коров, если последнюю землю заберут, – говорит представитель хозяйства «Атабай» Альфия Кульжабаева. – А у нас кредиты, мы технику в лизинг брали. У нас 174 коровы. Куда теперь с ними? Сейчас у нас всего-то 485 гектаров земли. На такое поголовье полагается больше, а нам говорят, что землю выдали по решению сельского округа, а должен был состояться конкурс. Но мы же не виноваты, что конкурс не провели.

По этой же причине управление сельского хозяйства намерено вчинить иски еще 35 фермерам.

В палате предпринимателей считают, что разрешить конф­ликт можно путем компромисса, и не в суде, а до суда.

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