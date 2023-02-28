Фермеры Туркестанской области озвучили главе Минторговли проблемы отрасли

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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На встрече с Сериком Жумангариным представители хлопковых заводов и крестьяне озвучили два основных вопроса – субсидии и льготное кредитование. В частности, фермеры попросили рассмотреть возможность финансирования заводов по производству хлопка по низкой процентной ставке через Аграрную кредитную корпорацию.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с производителями хлопка и тепличных овощей Мактааральского района Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Туркестанский регион, как отметили в пресс-службе, единственный в Казахстане, где выращивают хлопок, и где расположено наибольшее число тепличных хозяйств – 67% теплиц республики общей площадью 844 га.

Ежегодно в регионе производится более 300 тыс. тонн хлопка, функционируют 22 хлопкоперерабатывающих завода, а в производстве заняты 25 тыс. крестьян.

Сегодня в стране действуют только два предприятия глубокой переработки хлопка, оба расположены в Туркестанском регионе, но их мощность позволяет перерабатывать всего лишь 15% производимого в регионе сырца. А поскольку стоимость его реализации напрямую зависит от цен на хлопковое волокно на мировом рынке, при перепроизводстве хлопковой продукции в мире ее продажная цена резко снижается. И эта проблема усугубляется с каждым годом. Решением ситуации призвано стать интенсивное внедрение глубокой переработки.

Серику Жумангарину были презентованы проекты промышленного развития региона. В ближайшее время планируется открытие 12-ти текстильных швейных фабрик в Мактааральском, Ордабасинском, Сауранском, Шардаринском и Жетысайском районах.

В результате объем глубокой переработки хлопка-волокна будет увеличен с 17 тыс. до 66 тыс. тонн. В Мактааральском районе в течение 5 лет будет создан хлопково-текстильный комплекс, включающий строительство хлопкоперерабатывающего завода, логистического хаба, мощностей по производству трикотажа, красильно-отделочной и швейной фабрик.

В этом же районе области в следующем году планируется запустить в строй завод по производству хлопковой нити и пряжи. А уже в этом году на базе индустриальной зоны «Turkistan» запланирован запуск предприятия по выпуску чулочно-носочных изделий и костюмов.

На встрече с Сериком Жумангариным представители хлопковых заводов и крестьяне озвучили актуальные проблемы отрасли. Два основных вопроса – субсидии и льготное кредитование. В частности, фермеры попросили рассмотреть возможность финансирования заводов по производству хлопка по низкой процентной ставке через Аграрную кредитную корпорацию.

Второй вопрос – оставить переводные субсидии без изменений. Действующими правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства предусмотрена переводная заявка. Согласно этому механизму, фермер уплачивает отечественному производителю удобрений половину от стоимости удобрений, а вторую часть заводу компенсирует государство в виде субсидии. И именно этот механизм наиболее популярен в Туркестанской области.

Министерство сельского хозяйства разработало новый проект правил, в котором планировалось отменить механизм переводных заявок. Однако крестьяне и производители просят его оставить, чтобы получать удобрения по удешевленной цене.

«Со стороны Правительства будет оказана поддержка развитию легкой и текстильной промышленности, нужно максимально развивать это направление и выходить на международный рынок. Мы не раз слышали нарекания от производителей, что система выплат субсидий постоянно меняется, нет стабильности, сложно планировать. Считаю, что прежние механизмы выплаты по переводным заявкам нужно оставить. По льготному кредитованию надо обсуждать. Поручаю Министерству сельского хозяйства проработать все озвученные вопросы», - сказал Серик Жумангарин.

В результате было решено оставить механизм выплаты субсидий по переводным заявкам, а также дополнительно включить механизм трехстороннего договора, когда субсидии при приобретении удобрений сельхозпроизводитель сможет получать напрямую.  

В этот же день Серик Жумангарин встретился с тепличниками региона. Здесь, как в Сарыагашском районе, сетуют на нехватку угля для производства. Серик Жумангарин проинформировал, что сегодня Мининдустрии прорабатывает с ключевыми угледобывающими предприятиями страны возможности заключения договоров по поставке угля непосредственно с угольных разрезов. Также прорабатываются возможности заблаговременного закупа угля через биржу и его хранения.

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