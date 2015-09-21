Фермеры встали за прилавок

493
Асет КАЛЫМОВ, Алматы
Тысячи горожан пришли сюда отовариться свежими мясом, рыбой, овощами-фруктами, молочными изделиями и другими продуктами по сниженным ценам. Такую возможность предоставили им фермеры и крестьяне Алматинской области, открывшие осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок.
Аграрии привезли в ­Алматы свыше 280 тонн продовольствия на 115 млн тенге. Продукция свежая, экологически чистая, выращена без нитратов и других вредных добавок. Покупателей привлекали не только фиксированные цены, которые ниже чем на городских рынках на 15–30%, но и широкий ассортимент: всего было представлено более 70 наименований товаров.
Работу расширенной ярмарки проинспектировали аким Алматы Бауыржан Байбек и аким Алматинской области Амандык Баталов. На брифинге для журналистов Б. Байбек отметил, что продукция семиреченских фермеров весьма востребована алматинцами. Сейчас по поручению Главы государства горакимат осуществляет мониторинг цен по 33 товарным позициям, которые особо чувствительны для населения. Регулярно проводимые сельхозярмарки стали хорошим инструментом по сдерживанию инфляции.
В свою очередь А. Баталов напомнил, что в регионе реализуется проект по развитию продовольственного пояса вокруг Алматы. В рамках проекта вдоль строящейся БАКАД планируется создание уникального оптово-распределительного центра по доработке, упаковке, хранению, сбыту и транс­портировке сельхозпродукции. Данный центр с филиалами во всех районах Алматинской области предоставит прямой доступ всем мелким фермерам на полки городских магазинов.
Кроме того, совсем недавно акиматы области и города заключили меморандум о сотрудничестве. Предполагается совместно решать вопросы централизации поставок и развития розничной торговой сети сельскохозяйственной продукции. Ярмарки товаропроизводителей Жетысу будут проводиться каждую неделю во всех восьми районах Алматы.

