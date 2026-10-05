Фестиваль «Астана кештері» открылся хитами Уитни Хьюстон

Международный фестиваль искусств продлится в столице до 11 октября 2026 года

Фото: организаторов фестиваля

В Астане стартовал XV международный фестиваль искусств «Астана кештері». Открытие состоялось 9 октября в Центральном концертном зале «Казахстан», где южноафриканская певица Белинда Дэвидс исполнила знаменитые хиты Уитни Хьюстон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов фестиваля.

В сопровождении оркестра театра «Астана Опера» прозвучали I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody и другие известные композиции.

За дирижерским пультом стоял итальянский маэстро Роберто Молинелли, сотрудничавший с Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли. Гостем вечера стал итальянский рок-певец Симоне Романато.

Белинда Дэвидс высоко оценила подготовку казахстанских музыкантов к выступлению.

«Меня приятно впечатлила организационная работа фестиваля и саундчеки с казахстанскими музыкантами — оркестр и бэк-вокалисты работают как единый организм. И еще я обратила внимание, как здесь гордятся своей страной, поскольку за первые 40 минут, как я прилетела, я узнала все о вашей стране», — поделилась певица.

Ранее в рамках фестиваля в театре «Астана Опера» состоялось музыкальное шоу Non-Stop OPERA. В программу вошли арии из опер Россини, Верди, Оффенбаха и Бернстайна, в том числе произведения, которые редко исполняются на казахстанской сцене. В постановке участвовали солисты оперных театров Астаны, Алматы и Ташкента.

Завершится фестиваль 11 октября вечером камерной музыки Barocco. Оркестр «Астана Опера» под управлением дирижера Евгения Бушкова исполнит произведения Баха, Вивальди, Генделя и других композиторов. На сцену выйдут французский гобоист Жером Гишар, казахстанское FORTE TRIO и флейтист Ержан Кушанов.